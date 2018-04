Unikát Nového Zélandu, který vysekal sám Pán Bůh

Může se hodit Doprava: vlastním autem z Te Anau, linkové autobusy odjíždějí denně i z Queenstownu. Fjord je přístupný i letecky z Queenstownu. Ubytování: ve fjordu najdeme pouze jeden slušnější hotel a jednu skromnou ubytovnu s kempem. Další nejbližší ubytování je Gunns Camp, asi na polovině cesty do Te Anau. Od sedla Divide do Te Anau leží asi desítka primitivních (ale nádherných) tábořišť. Vyhlídkové plavby: ve fjordu operuje několik společností. Délka plavby je od 1,5 do cca 3 hodin. Cena plavby je od 50 do cca 80 NZD, plavba s nocováním stojí v hlavní sezóně od 350 NZD. Autor článku Jan Hocek je fotograf a nezávislý publicista. Je autorem knihy Nejhezčí túry světa. Najdete v ní reportáže a fotografie z osmnácti nejhezčích světových túr pěti kontinentů – od Aljašky po Nový Zéland včetně map a praktických rad. Více o autorovi na http://www.hocek.cz/.