Unikát Česka: hrad na nepřístupném ostrově

Může se hodit Jak se tam dostat

Hromadnými dopravními prostředky je doprava do popisovaných míst zvláště o víkendech hodně komplikovaná.

Vlakem se lze dopravit směrem od Brna nebo Jihlavy do obce Vladislav, odkud vede červená značka po pravém břehu Dalešické přehrady k hradu Holoubku a dále přes silniční most do obce Hartvíkovice. Odtud lze uskutečnit odskok do vesnice Kozlany a k hradu Kozlov. Pak je ovšem nutné vyhledat nějaký odpolední autobus k cestě do Náměště nad Oslavou, odkud je dobré spojení do Brna nebo Jihlavy.

Autem pojedete po dálnici Praha−Brno a sjedete buď na Třebíč ve Velkém Meziříčí, anebo na Náměšť ve Velké Bíteši. Odtud směr Dalešice, Hartvíkovice nebo Hrotovice. Mapy

1:50 000 SHOCart č. 50 – Velkomeziříčsko, Třebíčsko.

1:50 000 KČT č. 80 – Třebíčsko.

1:50 000 KČT č. 84 – Velkomeziříčsko.