Unie dá Peci miliony na nejvyšší rozhlednu Krkonoš

"Z nové rozhledny uvidí turisté panorama Sněžky, Javor, centrum Pece a celé údolí až do Velké Úpy. Přes zimu necháme dřevěnou konstrukci s kovovými prvky vyrobit a příští rok ji sestavíme," sdělil pecký starosta Alan Tomášek.

Nová turistická atrakce se bude vypínat do výšky sedmadvaceti metrů, takže se stane nejvyšší rozhlednou v Krkonoších.

Další krkonošská rozhledna na blízké Černé hoře měří "jen" pětadvacet metrů, rozhledna Štěpánka na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor je ještě o metr nižší a jediná krkonošská kamenná rozhledna na hoře Žalý měří osmnáct metrů.

Základním požadavkem architektonického řešení nové dominanty Pece bylo vytvoření návrhu "průhledné rozhledny", která by v dálkových pohledech co nejvíce splynula s okolím. Současně bylo třeba najít takový tvar, který by stavbě zajistil dostatečnou stabilitu.

Navržená rozhledna má proto trojúhelníkovou podstavu a její základ tvoří sloupy z nehoblovaných klád, které končí u předposlední vyhlídkové plošiny ve výšce 22,5 metru nad zemí. Poslední patro a střechu rozhledny už podpírají tři ocelové nosníky. Z oceli bude i středové točité schodiště a zábradlí.

Pecká radnice chce výstavbou nové atrakce přitáhnout turisty i do těch částí střediska, které nejsou v létě tolik navštěvované, a tím odlehčit přetíženým cestám na Sněžku.

"Obří důl a lanovka na Sněžku musí v létě odolávat obrovskému tlaku turistů a oblast kolem lyžařských svahů na Javoru, Zahrádkách a Hnědém vrchu je téměř prázdná. V zimě je tomu přesně naopak. To chceme i s pomocí rozhledny změnit," vysvětlil starosta.

Nové projekty pro turisty i lyžaře

Náklady na stavbu nové rozhledny by neměly přesáhnout pět milionů korun. Zbytek dotace využije pecká radnice na naplnění svých dalších záměrů zaměřených na turistický a dopravní rozvoj střediska. Ty zahrnují vybudování nové oddechové zóny mezi vodní nádrží na řece Úpě a plánovanou dolní stanicí nové lanové dráhy na Sněžku a vytvoření podmínek pro odvedení pěších turistů, cyklistů i lyžařů z frekventované silnice v centru střediska na druhý břeh Zeleného potoka.

Další novinky ocení především lyžaři. V místě stávajícího mostu přes Vlčí potok pod sjezdovkami Javor vyroste nová točna, která umožní plynulé obracení skibusů. Její součástí bude i zastávka pro nástup a výstup cestujících. Otevřené koryto potoka mezi novou točnou a stanicí Horské služby částečně zakryje několik nových mostů, jež vytvoří chybějící prostory pro shromažďování lidí mimo sjezdovky a komunikace.

"Všechny plánované úpravy chceme provést v průběhu příštího roku. K získané dotaci jsme připraveni přidat dalších sedm milionů korun z vlastních zdrojů," sdělil Tomášek.