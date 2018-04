UNICEF žádá stop dětským svatbám

Pro děti znamená svatba předčasné těhotenství, které vede žebříček nejčastějších příčin sebevražd děvčat mladších 19 let. Mladé dívky jsou také daleko více než zralé ženy ohrožené nemocí AIDS, protože v některých zemích například věří iluzi, že muž

souložící s pannou je vyšší mocí zbaven chorob a nemůže tudíž při sexuálním styku partnerku nakazit.



"Nucení dětí, zvláště dívek, do sňatků může být fyzicky a citově zraňující," prohlásila výkonná ředitelka UNICEF Carol Bellamyová. "Porušuje to jejich právo na osobní svobodu a vývoj," dodala. Sňatky nezletilých dívek lze objevit po celém světě, nejvíce jsou však rozšířeny v Africe, na Blízkém východě a v Latinské Americe.

Mnoho národů věří, že svatba v ranném věku uchrání ženu před šňůrou sexuálních eskapád, jimž by mohla v procesu dospívání propadnout.



V Konžské demokratické republice se například ve věku 15 až 19 let vdává 74 procent dívek, v Afghánistánu 54 procent, v Bangladéši 51 procent, v Hondurasu 30 procent a v Iráku 28 procent. V Nepálu se až sedm procent dívek vdává dříve, než dovrší deseti let věku. Dalších 40 procent Nepálek vstoupí do svazku manželského v 15 letech. Až 29 procent Egypťanek, které se vdaly velmi mladé, musí pravidelně snášet od manželů a jejich příbuzných bití. V průměru téměř 41 procent z nich je terčem fyzického násilí i v těhotenství.



Loňské průzkumy ukázaly, že případy domácího násilí v Jordánsku se týkaly z 26 procent bití dívek mladších 18 let. Podle UNICEF svatby dívek v ranném věku nejsou výjimečné ani ve vyspělém světě. V americkém státě Maryland například zákon

umožňuje nezletilým dívkám bez ohledu na věk vdát se, pokud jsou prokazatelně v jiném stavu a rodiče s tím souhlasí. "Muž, který má sexuální styk s dívkou mladší 12 let, může být považován za zločince, zatímco stejný čin, pokud jde o manžele,

je povolený," konstatuje se ve zprávě UNICEF.



V Rumunsku, Alžírsku, Čadu, Kostarice, Libanonu, Libyi a Urugvayi mohou být muži obvinění ze znásilnění ospravedlněni před zákonem, pokud si vezmou oběť svého sexuálního apetitu za ženu a zůstanou s ní. Podle UNICEF v roce 1989 pákistánští muži strávili v průměru několik měsíců pátráním po manželkách, které ze strachu před bitím utekli z domova. V Nigérii zase 12letá dívka utíkala z domu svého manžela tak často, že jí muž nakonec usekl obě nohy.