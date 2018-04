Vídni hrozí vyškrtnutí ze seznamu světového dědictví UNESCO

UNESCO dalo městu vážnou výstrahu, když ho zařadilo na takzvaný červený seznam ohrožených kulturně-přírodních památek světového významu.

Organizaci Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu vadí masivní výstavba z posledních let, kvůli níž podle jejího názoru Vídeň ztrácí svou výjimečnou a univerzální hodnotu. Předmětem kritiky je zejména chystaná stavba 66 metrů vysokého obytného domu v ulici Am Heumarkt, která leží nedaleko historického centra.

Námitky proti stavbě se zaměřují zejména na negativní efekty zastínění okolního prostoru a na omezení proudění větru, což může mít za následek odumírání stromů v nedalekém parku. Firma se však zaštiťuje posudky expertů, kteří obavy vyvrací.

UNESCO požaduje, aby Vídeň, která je na prestižním seznamu od roku 2001, projekt pozměnila a při stavbě dodržela maximální výšku 43 metrů. Město by také mělo přijmout opatření pro ochranu světového dědictví.

Rakousko má čas do 1. února příštího roku, aby výbor pro světové dědictví informovalo o svých krocích. Pokud s nimi UNESCO nebude spokojeno, mohla by být Vídeň ze seznamu světového kulturního a přírodního dědictví vyškrtnuta. Takový krok by byl sice velmi neobvyklý, ale zcela vyloučen není.

V roce 2009 přišla o ceněný status labská nábřeží v Drážďanech kvůli sporům o most přes Labe u tamního Lesního zámečku.

S výborem UNESCO jednala v minulosti i Praha, světové organizaci se totiž v letech 2007 a 2008 příliš nezamlouval záměr stavby výškových budov na Pankráci. Chtěla, aby byly nižší.