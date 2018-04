Umíte telefonovat?

Poslyšte příběh o první oběti mobilu, který sice není bajkou, ale přesto má důležité poslání.Onoho dne, jednoho z těch, kdy vědci stále nemohli přijít na to, zda mobilní telefon je,či není zdraví nebezpečný,vkročil do jedné hamburské pivnice m už, kterého tam dvě hodiny poté jeho mobil prokazatelně připravil o život. Hosté ho umlátili pivní lahví, protože příliš telefonoval. Nejdříve ho vyzývali, aby si svůj telefon vypnul, a když nepochodili, strhla se rvačka. »Hrozně do toho křičel a ten mobil měl navíc místo zvonění jednu z těch příšerných melodií,« řekl jeden svědek, alespoň podle toho, co se před časem objevilo v tisku. Poslání zní: někdy nemusí být ani tak důležité za kolik, jako kdy a kde telefonovat. Za kopečky už neplatí to, co v této republice, totiž že každý si může volat, kde ho právě napadne. Jen si to venku zkuste - budete si koledovat o pokutu, vyprovození na chodník a v Hamburku o ránu lahví. Zatímco v této republice se vesele telefonuje ve vlacích a autobusech, jinde už objevili, že to pro mlčící většinu není příjemné. A tak švýcarské dráhy zřídily zvláštní telefonické vagony, cosi jako kuřácké vozy,kde jedině lze obtěžovat okolí mobilem. V japonském supervlaku, šinkansenu, jsou cestující nápisy vyzváni, aby telefonovali výhradně na chodbičkách na koncích vagonů. Luxusní autobusová linka, která kyvadlovým způsobem spojuje New York s Long Islandem, dává pasažérům limit tři minuty na hovor. Pak následuje zdvořilé vyplísnění. Zatímco v této republice vám zvoní od vedlejších stolů mobil jako příloha k obědu i večeři, v cizině zjistíte,že se dá jíst i bez nich. Některé restaurace v západních městech už obnovily staré telefonní kóje, kam si zaleze host s mobilem, přepadne-li jej telefonický chtíč. Někde jsou hosté vyzýváni, aby nechávali své mobily v šatně - úplně stejně, jako před vstupem do saloonu museli odkládat kolty pistolníci na Divokém západě. Když telefon zazvoní, šatnářka majitele ráda přivolá. Zatímco v této republice vesele telefonují řidiči v autě,jinde už dostanou automaticky pokutu. To platí hned u sousedů v Německu, Rakousku a Polsku. A zatímco v této republice je obtěžování mobilem zatím každému lhostejné,venku už vyrábějí detektory, zjišťující mobily, jež budou používány v divadlech, restauracích, nemocnicích. Zřejmě je už trklo, jak volání z mobilu narušuje soukromí, byť se ozývá na veřejném místě. Amerika jako vždy vede, a tak tam již vznikají i první příručky dobrých mobilových mravů, jakýsi Guth-Jarkovský bezdrátové etikety. Přišlo se také na to, že zvuk mobilního telefonu může rušit i zvířátka, chudáčky. Zvlášť měkká srdce mají ve státě Ohio, kde schválili zákon zakazující používat mobily při »stopování, honu, odstřelu a dohledávání zvěře,jakož i při čekané a lovu, kde jsou použity pasti či lovecké nástroje jako palné zbraně nebo luk«. Takže nezapomeňte: vypínejte mobil v letadle, hamburských hospodách, a když při dovolené kladete v Ohiu pasti na mývala. Posloužíte sami sobě. Vypínejte ho i všude jinde, kde jsou lidé - posloužíte i jim.