Umíte australsky?

Pokud si věříte, že mluvíte opravdu dobře anglicky, přijeďte do Austrálie a tam vás vyvedou velmi rychle z omylu. Tady se mluví jinak.Pokud si ale stále věříte, tak tady je malý testík: She'll be right, mate. Copak to asi znamená? Člověk by si myslel, že řeč jde o nějaké ženě, neboť "she" znamená přeci "ona". Ale představte si, jak poháníte taxikáře a skuhráte, že vám uletí letadlo, a on vám odpoví: "She'll be right, mate." Nezbláznil se a neblábolí, přestože anglicky říká: " (Ona) bude mít pravdu." Ale australsky říká úplně něco jiného: "To se zvládne, to bude v pořádku, kámo." Proč tomu tak je, to neřešte. Je to prostě tak, neboť Austrálie má svůj vlastní jazyk, jmenuje se strine. Australané ho zřejmě vymysleli proto, aby jim Angličané nerozuměli. Říká se mu také Aussieslang. Aussie znamená Australan, australský, ale slovo Austrálie jde říci ještě jednodušeji: OZ. Jestli jste pochopili, že je to proto, že se to vyslovuje stejně, pak jste zvládli první lekci. Goodonyer! Čili "dobře, jen tak dál". Chcete jít do dalších lekcí? Give it a go, jen to zkuste. Vnucuje vám někdo barbie? Nemusíte se hned urážet, protože tím nechce říct, že si asi stále hrajete s panenkami. Barbie je prostě barbecue, gril. Podle podobného vzorce vznikla z anglického slova breakfast, snídaně, australská breckie čili snídaně. Když vás někdo pozve večer na "tea", není to žádný škot, který vám bude do prázdného žaludku lít jen čaj. "Tea" totiž znamená večeři, a to dokonce teplou. Slovo čaj řekne pravý Australák úplně jinak: chaa nebo brew, tedy cosi, co prošlo varem, odvar. Je to prosté - brew si uvaříte tak, když do plechovky či kotlíku (ten se řekne "billy") nasypete čaj a vlijete studenou vodu a pak to vše začnete vařit. Ale pozor, větou "to je ale brew!" také vyjadřuje zklamání pijan nad nápojem, který dostal v hospodě. A když vám takový pijan řekne, že "it is your shout", doslova "to je tvůj výkřik", nechce tím říct, že máte začít zpívat. Jen vám připomíná, že teď jste na řadě vy, abyste objednal další rundu či abyste zaplatil, protože minule platil on. Je to zmatek, ale co také chtít od lidí, jejichž národní píseň W altzing Matilda je tak nesrozumitelná, že k pochopení záhadného textu potřebují i Britové a Američané slovník. Matoucí je už sám název. Nepěje se o tom, jak jakási Matilda skvěle tančí waltz - matilda je sbalená deka, kterou nosili australští tuláci přes rameno. A jak se jim při chůzi bimbala u boku, zřejmě to někomu připomínalo waltz. V zemi OZ se používají jiná slova, ale také se jinak vyslovuje. Říká se, že australština zní ve srovnání s angličtinou buransky, sedlácky. Řeč je línější, jako v hospodě po žních a pátém pivu, samohlásky jsou otevřenější. Slavný australský pozdrav "G'Day" zní jako "gdááj", slovo "mate" se vyslovuje spíše jako "máájt". Spousta věcí zní jako v jiném jazyce. Odpoledne je bůhvíproč "arvo", záchod "dunny" a každá dívka je sheila (jako kdyby u nás třeba Pavla znamenalo totéž, co holka). Něco je skoro stejné, ale přece jiné. Například kdyby chtěl Australan říct, abyste se nebáli, že tu australštinu přežijete, řekl by slavné australské: "No worries, mate", tedy "Bez obav, kámo."