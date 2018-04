Umění původních obyvatel Austrálie

Roztodivný svět aboriginců a ukázky z tvorby jejich současných umělců připravilo muzeum Sammlung Essl v Klosterneuburgu. Výstava vznikla na základě měsíční cesty Karlheinze Essla a jeho dcery po Austrálii. Po setkání s tvorbou původních obyvatel se rozhodli představit jejich práce také v Rakousku. Díky spolupráci s renomovaným australským kurátorem Michaelem Eatherem tak vznikla expozice, která neklade důraz pouze na kunsthistorické hledisko, ale snaží se podat informace také o kulturních, společenských a spirituálních souvislostech.

Vystavovaná díla pochází ze sedmdesátých až devadesátých let a byla vytvořena v hlavních centrech původního australského umění: západní a centrální pouště Severního Teritoria, Kimberley, Arnhemu a severního Queenslandu.

Užitečné informace:

Výstava potrvá do 30. září. Sbírka Sammlung Essl sídlí v ulici An der Donau-Au 1, v Klosterneuburgu. Z Vídně je možné se tam dopravit vlakem i autobusem, cesta autem trvá z centra Vídně 15 minut. Parkovat lze v blízkosti muzea. Expozice je otevřena od úterý do neděle od 10 do 19 hodin, ve středu až do 21 hodin. Vstupné je 80, snížené 45 šilinků. Více informací získáte na tel.čísle: 00 43 22 43 37 050, nebo na internetové adrese: www.sammlung-essl.at.