Stovky milovníků zimních sportů využily od Vánoc nabídku jediného lyžařského areálu ve Středočeském kraji na vrchu Monínec nedaleko Sedlce-Prčice na Benešovsku. Provozovatel tohoto sportovního areálu Jaroslav Krejčí tu poprvé svahy zasněžil s pomocí sněhového děla. V sobotu a dnes už techniku nahradila sama příroda a napadlo několik centimetrů nového sněhu. Lyžaři a snowboardisté dosud jezdili na 150 metrů dlouhé sjezdovce. Druhá, více než dvojnásobně delší, je v provozu od neděle, řekl Krejčí . Dodal, že už zájemcům umožnili i večerní lyžování. "Lidé jsou spokojení a my také," netajil se. Umělý sníh pokryl sjezdovky na Monínci poprvé v jejich historii. "Okolo bylo zeleno, a my jsme měli sníh," popsal Krejčí začátky. Přiznal ale, že ne všechno se jim hned podařilo. Například umělý sníh začali vyrábět příliš brzy. Teplota vzduchu nebyla vyhovující a svah se pokryl ledem. Tuto chybu však brzy napravilo pár centimetrů přírodního sněhu. Na menší sjezdovce je nyní kolem 60 centimetrů sněhu a podle Krejčího bude v provozu určitě až do března. I do lyžařského areálu ve středních Čechách se návštěvnícibez sněhových řetězů dostanou jen stěží. "Jsme tu ve výšce přes 700 metrů, to je stejná nadmořská výška, jakou má kostel v Harrachově," přiblížil Krejčí. Pro méně zdatné řidiče proto provozovatel připravil záchytné parkoviště pod kopcem a kyvadlovou dopravu ke sjezdovkám.