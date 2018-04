Umělí losové zaplavili ulice

Největším lákadlem se ukázal být nápad torontských radních postavit do ulic ontarijského hlavního města velké plastické losy (Moosy). Dnes jich v ulicích stojí už 326. Nejvíc se zabydleli ve finanční zóně města, na rohu Bay Street a King Street, kde jich na jednom místě můžete vidět osmnáct kusů. A to už vydá za malé stádo...

Výroba losů byla radnicí zadána místnímu mistru sochařskému, který navrhl, jak by takový správný moos ve městě měl vypadat.

Pak zbývalo jediné - oslovit podniky a jednotlivce: kohokoliv, kdo by byl ochoten akci podpořit finančně. Jinými slovy, koupit si svého losa. Za plastickou sochu, kterou je možné po dohodě s torontskou radnicí umístit do ulic, se platilo sedm tisíc kanadských dolarů. Kupující si však částku mohl odečíst z daní.

Zájemců se našlo více než dost,a tak před pár dny torontská radnice oznámila, že oproti původnímu záměru vyrobit tři sta losů jich musí ještě přiobjednat dalších dvacet šest. Zásoby losů byly vyčerpané.

A není se co divit. Nejde totiž o obyčejné sochy. Takový los je po zakoupení odvezen do ateliérů místních umělců, kteří namalují či pomalují losa dle své představy anebo na přání zákazníka. Takto vyparáděný los je pak umístěn na předem určené místo, kde bude muset shlížet na torontské ulice či popásávat místní trávu až do poloviny října.

Jakkoliv působí stáda losů v ulicích Toronta bizardně, nejde až o tak bláznivý nápad. Svědčí o tom zástupy Toronťanů i turistů, kteří losy neustále obstupují. Zastavují se, čtou si, kdo losa pomaloval a kdo za něj zaplatil. Jiní se nechají fotografovat a předhánějí se, kdo pořídí víc fotek různých losů.

Kritici projektu by se dali spočítat na prstech jedné ruky - není jich mnoho. Především jde o feministky, které objíždějí losí býčky a strhávají jejich paroží. Býčků je totiž v ulicích více než losích krav (původně mělo být býčků 260 z celkového počtu 300) a feministky správě poukazují na to, že ve volné přírodě je stav obrácený. Zřejmě tedy feministky a vandalové se postarali o to, že z originálních 260 býčků ztratila parohy více než polovina.

K trošku ztřeštěnému nápadu pustit stádo plastických moosů do torontských ulic teď nově přibyl další. Na konec letošní "losí" sezóny je naplánován "Běh losů". Myšlenka, vypůjčená ze španělského města Pamplona, kde se po století pořádá běh býků místními ulicemi, bude v září převzata a běh losů bude uspořádán v Torontě. Několik vybraných soch (každá vážní pár metráků!) bude umístěno na podvozky, přemalováno do závodnických barev, a jejich majitelé - jednotlivci či společnost - se mohou za částku dvanáct set kanadských dolarů zůčastnit závodu. Vyhraje to mužstvo, které losy protáhne ulicemi nejrychleji.

Vybrané peníze půjdou z větší části (něco přeci jen spolyká pořádání závodu) do fondů různých dobročinných organizací. Část má jit také do Olympijského fondu potřebného pro rok 2008.