Uluru: šplhali jsme na zkamenělé vejce

Po Novém jižním Walesu (New South Wales) a Queenslandu jsme dorazili do třetího australského státu Severní teritorium (Northern Territory). Přijeli jsme právě v době, kdy v Austrálii panuje zima. Ta místní má ale do té naší hodně daleko. Denní teploty se pohybují kolem 20°, v noci však může teploměr klesnout až k nule.

Namahavý výstup

K posvátné hoře Uluru, které se říká též Ayer’s Rock, jsme dorazili časně odpoledne. Nahoru jsme se však kvůli obtížnému výstupu dostali až k večeru.

Ani poté, co se pracně vyškrábete nahoru, totiž není ještě konec. Jednak na vrcholu není žádná placka, ale pěkně náročné kopečky, a pak vás taky čeká dlouhá "hřebenová" procházka v silném větru.

Ovšem pohled, který se vám shora naskytne, je doslova nezapomenutelný. Kolem dokola vyschlá krajina s drobnými keři, místy zahalenými plameny a dýmem. Uprostřed této pustiny vystupuje z ničeho nic pohoří Kata Tjuta (The Olgas).

Nářek Duhového hada

Pozorovali jsme tiše místo, kde prý kdysi žil Duhový had. Podle legendy tu had upustil obří vejce. To pak samotné, vydané na pospas věků, zkamenělo a stalo se sídlem duchů pouště, bouřek, blesků a větru.

Duhový had se sem prý však často vrací a pláče nad ztraceným vejcem. Jeho slzy se mění v prudké deště a žal v klikaté blesky, které bičují vrchol hory. Nad horou skutečně prší častěji než kdekoli jinde.

Když jsme pak plni dojmů za tmy scházeli dolů, byla už pěkná "kosa". Na Mt. Conner jsme si museli nechat zajít chuť, a tak jsme z jejího hřbetu sledovali úžasný západ slunce. Nádhera, která se dá jen těžko popsat slovy.

Vzpomínky na Subaru

Pak už nás čekal nás přesun z vesničky Yulara do samého srdce Austrálie - města Alice Springs, odtud jsme měli letět dál na západ do Perthu.

Na přesouvání jsme neměli moc času, jen tři dny. A tak jsme si vypůjčili za nekřesťanské peníze auto. No tedy spíše autíčko - třídveřové Mitsubishi s podlahou skoro až na zem vhodné do městského provozu.

Měli jsme v plánu navštívit po cestě stolovou horu Mt. Conner, kterou kvůli blízkému Uluru turisté hodně opomíjí. Bohužel náš pokus skončil nezdarem, nevedla k ní totiž žádná vyjetá cesta použitelná pro naše "autíčko". A tak nám nezbylo než monolit z povzdálí mlsně pozorovat a vzpomínat na naše nesmrtelné Subaru 4x4, které zůstalo v Cairns.