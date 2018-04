Romantické, panenské, úchvatné. Neobjevené pláže na Menorce

Tip na dovolenou Menorca je to pravé místo, kde můžete prožít úžasnou dovolenou! Vyberte si zájezd na dovolena.iDNES.cz.

Pokud by se někdy mělo vyhlašovat plážových sedm divů světa, Menorca by v podobném exkluzivním seznamu nemohla chybět. A pravděpodobně by zabírala jedno z předních míst. Téměř neznámý a dlouho spíše opomíjený ostrov má jednu z nejlepších, nejpestřejších a nejromantičtějších nabídek pláží v celém Středomoří.

Pokud máte objevitelského ducha, čeká tu na vás nezapomenutelný zážitek. K mnoha plážím totiž nevede silnice a díky tomu jsou naprosto neporušené, navíc je omývá krystalicky průzračná voda, což činí z celého z ostrova jednu z největších turistických atrakcí budoucnosti. Pobřeží Menorky měří totiž přes 200 kilometrů a ostrov má více pláží než Mallorca a Ibiza dohromady.

Zastavený čas

Možná vám přijde divné, proč nebyla Menorca objevena už dávno. Důvod je jednoduchý. Ostrov vždycky žil ve stínu svých slavnějších sestřiček. Převážně největší a nejznámější Mallorky, která po staletí hrála roli mocenského centra baleárských ostrovů. A pak také Ibizy, která se stala luxusním střediskem mladých a bohatých Evropanů, kteří sem jezdili na párty.

Naopak Menorca se v době prudkého rozvoje turistického ruchu v době po druhé světové válce ocitla pod ochranou španělského diktátora Franca, který na tomto ostrově nechtěl masovou turistiku a Menorku tak uchránil od prvního stavebního boomu.

Díky tomu zde neexistují nevzhledné "betonové" turistické komplexy 70. a 80. let či podobné mega komplexy a každý si zde může užít poklidné venkovské atmosféry, kterou ve středozemním moři najdete už jen velmi stěží.

Sever nebo jih

Ale pojďme už rychle k samotným plážím, které jsou největším pokladem ostrova. Na Menorce najdete dva druhy naprosto odlišných pláží, což je způsobeno odlišným geologickým vývojem severu a jihu. Jižní pobřeží je poněkud plošší a je rozervané na desítky úzkých zálivů, v nichž se skrývají nádherné pláže s bělostným pískem.

Tady se vám také nabízí spousta možností na vodní sporty, ať už je to šnorchlování, či jízda na kajaku, která umožňuje objevování dalších neznámých pláží, jež jsou přístupné pouze z moře.

Pláže ve středisku Arenal d'en Castell upoutají především nádhernou scenerií. Pláže s červeným pískem najdete nedaleko mysu Cap de Cavalleria. Okolo nejsou žádné hotely, takže pláže jsou téměř prázdné.

Na severu jsou pláže spíše delší a hlavně barevnější, často se zlatým až lehce červeným odstínem. Proto na Menorce platí jedno důležité pravidlo: v žádném případě nezůstávejte celou dovolenou ve svém hotelu, ale pronajměte si auto a vydejte se třeba každý den na jinou pláž.

Nejlepší z nejlepších

Pláží jsou zde opravdu desítky, takže je těžké vybírat či doporučovat ty nejlepší. Přesto místní několik rad přidávají. Nejlepší místa na šnorchlování nabízí pláž Cala Morell, zatímco nejúchvatnější lokaci má pláž v letovisku Arenal d’en Castell, ale v jejím okolí jsou hotely, takže bývá v sezoně často hodně zaplněná.

Na Menorce je téměř povinností vypůjčit si auto a objíždět více či méně vzdálené pláže, které jsou většinou mnohem krásnější a mnohem méně zaplněné než ty u hotelu.

Naopak pokud hledáte přírodní, nedotčené pláže, které připomínají ztracený ráj, vyzkoušejte některý z následujících tipů: Cala Tortuga, Cala Pilar, Cavalleria či Pregonda. Nádherné jsou také pláže Cala Galdana a sousední Macarella, které jsou obklopené nízkými skálami porostlými borovicovým lesem. Kombinace svěží zeleně, bílého písku a azurově modrého vody je famózní. Každá pláž je trochu jiná, některé jsou dlouhé, jiné zase maličké, ty nejmenší mají jen pár metrů. A další jsou doslova ztracené v členitých zátokách nebo se na ně dostanete pouze z moře.

Po cestě koní

Pokud máte dobrodružnější povahu, můžete se vydat kolem pobřeží pěšky, objevovat opuštěné a zapomenuté pláže a třeba jednu či dvě noci přespat na pláži ve spacáku (stany jsou zde zakázané). Kolem celého pobřeží Menorky totiž vede úchvatná a perfektně značená "Stezka koní", která vznikla ve středověku kvůli ochraně ostrova. Později však byla zapomenuta a byla obnovena až před několika lety.

Romantická pláž nedaleko hlavního města Mao, v okolí letovisek Binissafúler.

Cesta nemá začátek ani konec, můžete vlastně začít, kdekoliv chcete. Unikátní a velmi dobře značená stezka vede kolem celého ostrova a měří neuvěřitelných 200 kilometrů. K dispozici je také velmi podrobný průvodce, rozdělující nekonečně dlouhou cestu na dvacet krátkých úseků, které zdolá i netrénovaný turista.