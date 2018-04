Ukrajinské hory Gorgany: nádherná divočina pro drsné tuláky

Může se hodit KUDY DO HOR

Východiskem z jižní, tedy podkarpatoruské strany je Usť Čorná, kam se lze celkem rychle (tzn. přes noc) dopravit linkovými autobusy z ČR. Zde se dolina řeky Terebly dělí na dvě větve, které pokračují v délkách 25–30 km do nitra Gorgan. Pravá větev Brusturjanka (proti toku) směřuje až pod nejvyšší horu Sivulju (1818 m), levá větev Mokranka míří pod Popaďu (1740 m). Kratší přístupové cesty do Gorgan vedou z dřevařské osady Osmoloda na severní (haličské) straně, ovšem sem je zase z ČR zdlouhavější přístup veřejnou dopravou. JAK SE VYBAVIT

Vydat se do pohoří Gorgany vyžaduje nejen fyzickou kondici, ale také zažité zkušenosti s pobytem a tábořením v horách, dostatek vlastního jídla a velkou časovou rezervu. Zkrátka naprostou soběstačnost a nezávislost. Plánovat si dopředu nějaký přesný itinerář pochodu je zpravidla k ničemu, protože nikdy nemůžete vědět, co vás v Gorganech překvapí, zkomplikuje cestu a zdrží pochod. Na hřebenech hor je velmi málo pramenů, takže je nutné využít každou příležitost k doplnění zásob! MAPY

Nejlepší mapu popisované oblasti v měřítku 1 : 50 000 vydalo v roce 2011 nakladatelství Arius v Hradci Králové pod názvem Gorgany-polonina Krasna-Svidovec. UBYTOVÁNÍ

V pohoří Gorgany neexistují žádné turistické chaty. Tábořit je možné kdekoli, zdaleka ne všude však najdete rovné a vhodné místo pro postavení stanu či pro bivak. Jednoduché ubytování se sprchou na chodbě si lze zajistit v obcích Osmoloda, Usť-Čorná a Bystrica. Nečekejte však žádný velký komfort. Pod horou Grofa nad Osmolodou byla v roce 2008 zřízena dřevěná samoobslužná útulna (cca 4 hodiny pochodu od Popadi). ZNAČENÍ CEST Značení turistických cest donedávna v Gorganech vůbec neexistovalo. V posledních čtyřech letech však dochází k obnovování či dokonce tvorbě nových chodníků včetně malování turistických značek a instalaci rozcestníků a to v rámci ukrajinsko-polských i ukrajinsko-českých projektů. INFORMACE

Základní a nejobšírnější informace o Gorganech v českém jazyce přináší turistický průvodce "Ukrajinské Karpaty, 3. vydání" od nakladatelství SKY. Nejčerstvější informace můžete sledovat na www.karpaty.net.