Velký traverz Ukrajinou. Od Černého moře až pod Karpaty za pět dní

Může se hodit Doprava na Ukrajinu

Přímé letecké linky míří z Prahy do Kyjeva a také do Oděsy, obě obsluhují ČSA. Ceny nejsou kvůli malé konkurenci právě nízké, jednosměrný úsek stojí obvykle v rozmezí 2500 až 3000 korun. Na západní Ukrajinu, do Lvova, směřují letecké spoje například z Bratislavy, Wroclavi či Berlína. Do země, zejména její západní části, se lze dopravit také mnoha autobusovými linkami z celého Česka – připravte se na velmi dlouhou cestu, která obvykle zahrnuje i několikahodinové čekání a důkladnou prohlídku zavazadel na hranicích. I proto doporučujeme ukrajinské hranice překročit letecky. Doprava po Ukrajině

Silniční síť je velmi špatné až katastrofální kvality, což dělá cestování autem či autobusem velmi nepohodlné a taky zdlouhavé; na většině tras není reálné počítat s vyšším průměrem než 50 km/h. Dlouhé vzdálenosti je nejlépe překonat vlaky, které jezdí sice většinou spolehlivě, ale s malou frekvencí – i na hlavních tratích často fungují pouze tři nebo čtyři spoje denně. Dálkové vlaky bývají vyprodané i řadu dní dopředu, vyplatí se proto si obstarat lístky s předstihem. Lze to udělat i na webu ukrajinských železnic (https://booking.uz.gov.ua), který komunikuje i v angličtině a umožňuje úhradu platebními kartami. Doporučujeme vyhnout se nejnižší vlakové třídě.