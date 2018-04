Klimbal jsem v karose projíždějící nočními Dolomity. Ani jsem nevěděl, kam se vlastně jede. Jednak dozadu autobusu moc informací nedorazilo, ale hlavně mi to bylo fuk. Vždyť cíl zájezdu byl už za námi. Na Mont Blancu jsme byli. Autobus zastavil. Hlas průvodce nás instruoval: »Všichni ven a tlačit!« No tak jo. Zatlačili jsme, karosa se rozjela do kopce a... zmizela ve tmě. Tak jsme zase šlapali. Jenže pouhá šusťáková souprava a děravé botasky není vhodná výstroj do sice ještě kalendářně letních, ale již zasněžených Dolomit. A už jsme naši milou karosu uviděli. Naše touha po teple se však nenaplnila. Před námi totiž byla prudká pravá zatáčka nad roklí. Na ní byl led a na ledě karosa, k rokli natočena zadkem. Kolem nás byly jen tma, sníh a náledí. A mrazivý vítr. Někteří z nás potlačili pud sebezáchovy a vlezli si do autobusu pro teplé oblečení. Konečně jsem se dozvěděl i cíl cesty: parkoviště u chaty Auronzo. Pár maníků se tam vydalo pro pomoc. Pomalu začalo svítat. Z údolí se přibližoval hluk motoru. Bylo to osobní auto. Dojelo do půlky autobusu. Dál už to nezvládlo. Couvá, otáčí se a mizí. A už tu byla zpátky i vyslaná záchranná četa. Ale bez zachránců. Přinesli jen starý krumpáč a lopatu. Přinesené nářadí inspirovalo řešení, a to tradiční, cestářské. Nakopanou drtí vápence jsme udělali na náledí parádní posyp. Autobus pomalu vycouval z ledové zatáčky a v rodícím se slunečném dnu pokračoval v sesouvání. A my zase šlapali za karosou. Ale teď už nám bylo hej. I teplé oblečení jsme stačili z autobusu vytáhnout! Na cestě se tak dokonce objevily i chodící spacáky s nožičkami. Autobus jsme dohonili až na parkovišti u jezera Misurina. Začalo obvyklé ranní vaření čaje s rumem a i nějakého toho dlabance. Idylka neměla dlouhého trvání. Objevil se nám shora již známý osobák. Z něho se vysoukal rozčilený vousáč a začal něco brebentit. Za chvíli jsme si ujasnili naše pozice: on byl strážce národního parku, no a my jsme byli ti lumpi, kteří nahoře znečistili cestu! Dostali jsme ultimátum: cestu uklidit. Tak jsme zase šlapali nahoru. Úklidová četa s jedním pometlem. Zametání cesty jednou metlou šlo sice pomalu, ale zvládli jsme to! Holt, domácí výcvik, pod dohledem našich drahých manželek, byl kvalitní.