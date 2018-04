Ukažte klobásu! řekla americká úřednice

1. Není dobré cestovat s klobásou

Za těch deset let jsem zapomněl, že se do USA nesmějí dovážet některé pochutiny, aby Evropa neohrozila blahobyt místního zvířectva.

Ve vstupním formuláři jsem tedy vyplnil, že nejsem expertem na výbušniny, neznám se osobně s bin Ládinem, ale že mám v příručním zavazadle svačinu obnášející klobásu a dva kusy sýra.

"Ukažte klobásu," řekla milá příslušnice americké pohraničně-veterinární kontroly. Pak se vše zkomplikovalo. Zapomněl jsem, že klobásu jsem snědl již v Miláně.

"Klobásu jsem snědl již v Miláně," řekl jsem.

Jenže, pochopitelně, člověk, jenž vyplní do úředního dokumentu, že má klobásu, a poté se ukáže, že ji nemá, je potenciálně podezřelý.

"Tak se podíváme," řekla příslušnice mírně zachmuřeně a poslala můj batůžek do obrovského rentgenu. Klobásu však nenašla.

"Zdá se, že jste ji opravdu snědl v Miláně," pravila a vpustila mě do USA.

2. Americká auta jsou nudná

Bohužel, Amerika již není zemí krásných, velkých, dlouhých a omlácených aut. Amerika je bohatší a auta jsou nudná, ještě větší, ještě delší a strašně neomlácená.

3. Washington Post je barevný

Ne že by to byla novinka, ale pokud na vás po souboji s uliční mašinou na prodej vašeho oblíbeného listu vypadnou noviny, které kdysi bývaly krásně důstojně černobílé, a nyní jsou barevné, musí vás napadnout, že svět již není, co býval.

4. Semafory mají na sobě budík

Pod zeleným (tedy spíše bílým) panáčkem na semaforu nyní nemilosrdně bliká displej oznamující, kolik vteřin občanovi ještě zbývá na přejití přechodu. Což může mít destruktivní efekt, neboť konzervativnější návštěvníci hlavního města raději přecházejí na červenou, kdy jim nikdo neodpočítává čas.

5. Američané přestali kouřit

"Něco tady nehraje," pravil německý návštěvník DC a měl pravdu. V tom drsňáckém baru se stoly politými pivem, s nesmiřitelnými rockery klátícími se mezi barovými stoličkami a se směsí podivně oděných opilců opravdu něco nehrálo. Nikdo v něm totiž nekouřil a vzduch byl křišťálově čistý, což Němce značně znervózňovalo.

"Bejvávalo," pravil u vchodu chlapík, jehož rolí je kontrolovat, aby do baru neproklouzl někdo alkoholově nezletilý, tedy mladší 21 let. "To je Amerika. Není zakázáno kouřit. Ale všichni vědí, že to je nezdravé," řekl.

Tak to je Amerika.