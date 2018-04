Uhrovec, úžasný hrad ukrytý ve Strážovských horách

Může se hodit Jak se tam dostat

Autem po hlavní silnici přes hraniční přechod Starý Hrozenkov směrem na Zvolen a Prievidzu, v Bánovcích nad Bebravou odbočit vlevo do obce Uhrovec a pokračovat až do Uhrovského Podhradí.

Vlakem je přístup velmi omezený, neboť do Bánovců nad Bebravou nejezdí příliš mnoho spojů. Dá se však přijet autobusem – v Bánovcích zastavuje řada dálkových i mezinárodních spojů. Místní spoje do Uhrovce jezdí poměrně často, do Uhrovského Podhradí, resp. Omastiné však zajíždí jen několik autobusů za den. Doporučená pěší trasa

Maximální verze

Uhrovské Podhradie – hrad Uhrovec, zelená – Kňažinové lúky, zelená – Rokoš (1 010 m), červená – Košútova skala (841 m), červená – sedlo Razdelie (685 m) červená – Omastiná, žlutá – Uhrovské Podhradie, po silnici. Celkem i s prohlídkou hradu, fotografováním a odddychováním túra na celý den (cca 8 hodin).

Zkrácená verze

Uhrovské Podhradie – hrad Uhrovec po zelené a zpět, výstup na Rokoš po modré a zpět. Celkem cca 6 hodin. Mapy

1 : 50 000 VKÚ Harmanec č. 131 – Vtáčnik, Horná Nitra

1 : 50 000 VKÚ Harmanec č. 119 – Strážovské vrchy, Trenčianske Teplice Užitečné weby

www.uhrovec.sk

www.adrenalinpark.sk