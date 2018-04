Uhelné safari, nová turistická atrakce na severu Čech

Zájem o návštěvu měsíční krajiny na severu Čech v poslední době natolik vzrostl, že se zdejší těžební firmy začínají kromě dobývání uhlí speciálně věnovat také cestovnímu ruchu.

Těžaři ze skupiny Czech Coal připravili pro zájemce o "báňskou turistiku" program s názvem Uhelné safari. V nabídce je pět výletních tras po velkolomech, na nichž si návštěvníci mohou prohlédnout rypadla, pásové dopravníky, zakladače a čistírny odpadních uhelných vod nebo si užít adrenalinové jízdy speciálním terénním vozem po příkrých srázech na dně dolu ČSA.

"Projekt Uhelné safari jsme připravili díky velkému zájmu o návštěvu našich dolů. Ročně jsme zde provedli kolem sedmdesáti exkurzí. Chceme lidem ukázat celý cyklus povrchového dobývání uhlí od těžby skrývky až po rekultivace a dát jim možnost poznat unikátní technické dílo, jakým povrchový důl je," řekla mluvčí skupiny Czech Coal Liběna Novotná.

Protože je Uhelné safari novinkou, do konce letošního roku jsou prohlídky zdarma.

Zarezervovat si je lze na internetové adrese www.czechcoal.cz. "První zájemci se už ozývají, dokonce se objednala už i výprava z Polska," řekla Novotná.

Ať lidé vidí, jak probíhá těžba

Obyvatelům Horního Jiřetína - města, jehož existence je přímo ohrožena možným rozšiřováním těžby hnědého uhlí za takzvané ekologické limity - musí zájem turistů o povrchové doly připadat bizarní.

"Obávám se, že těžaři nedělají nic samoúčelně, co by jim nepřineslo prospěch. Tedy ani připravované exkurze. Ale nechci je obviňovat, třeba mají skutečně dobré úmysly. Možná to pomůže i nám. Alespoň lidé uvidí tu špínu a bahno a uvědomí si tu hrůzu," uvedl pro ČTK místostarosta obce Vladimír Buřt.

Skupina Czech Coal se chce dostat k dalším zásobám uhlí, a proto usiluje o prolomení ochranných limitů i za cenu bourání obcí. Pomocí Uhelného safari se tak možná jen snaží ukázat veřejnosti svou přívětivou tvář. "To určitě ne. Chceme, aby lidé viděli, jak probíhá těžba a obnova krajiny," tvrdí Novotná.

Konkurenční boj

Prohlídky ale pořádají i konkurenční Severočeské doly. "Exkurze organizujeme dávno. Zaměřujeme se ale hlavně na děti ze škol. Žijí vedle dolů, a nikdy ho neviděly," přiblížil ředitel strategie a komunikace Severočeských dolů Vladimír Budinský.



Zájemci se mohou podívat do dolu v Tušimicích a Bílině. "Z paleontologického hlediska je zajímavější důl Bílina, kde nacházíme hodně zkamenělin a jeho dno je stejně vysoko jako hladina Baltského moře," říká Budinský.

Každý týden sem zamíří dvě exkurze: zatímco pro děti je zdarma, dospělí zaplatí 50 korun. Přihlásit se lze na adrese brazda@sdas.cz.

Návrat do reálného socialismu



S netradičními nabídkami pro turisty se v regionu zřejmě roztrhl pytel. V Žatci začali připravovat program, který návštěvníky města zavede do dob reálného socialismu osmdesátých let. Poprvé si ho letos na jaře vyzkoušeli zástupci světových cestovních kanceláří a ohlas byl velký.



"Připravili jsme pro ně například návštěvu jídelny z 80. let nebo je vzali na prohlídku chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kde mají evangelisté Matouš a Marek obličeje Marxe a Engelse," říká Jan Novotný z žateckého infocentra s tím, že okruh by měl přiblížit minulost i současnost města.

Rarita v kostele vznikla při úpravách kazatelny v 30. letech minulého století. Tehdy měli umělci slíbenou prémii, ale protože ji nedostali, namalovali svatým obličeje komunistických ikon. "Návštěvníci z Ruska je vždy spolehlivě poznají," dodal Novotný.