Údolím Svratky do kraje krytých dřevěných mostů

Obejít všechny popisované mosty v průběhu jediného dne zvládnou nejspíše pouze cyklisté a motoristé, protože pro pěší by návštěva Švařce představovala komplikovanější zacházku.

Cyklistům, kteří užívají veřejnou dopravu, doporučuji postupovat proti proudu – za východisko zvolit železniční stanici v Bystřici nad Pernštejnem a následně přes Vír pokračovat do Švařce, s ukončením kdekoli v blízkosti trati. Během jízdy prakticky nebudou muset šlapat do pedálů. Tip iDNES.cz

Coby vhodnou literaturu je dobré si obstarat a přibalit do batohu publikaci "Jak plynul čas podél řeky Svratky" (autor Slavomír Brodesser, vydalo Moravské zemské muzeum, Brno 2003), která turistu podrobně seznámí s řadou dalších zajímavostí. Současně informací z této publikace bylo užito při zpracování příspěvku.