Údolím Střely okolo Rabštejna

Rabštejn nad Střelou je nejmenším městem naší republiky. Manětín je perlou baroka. Lidová archirektura v Rabštejně. Zámek v Manětíně.

Vedle zbytků hradních věží a bohužel zanedbaného zámku tady najdou i zajímavá roubená a hrázděná stavení rozesetá podél silnice vedoucí do prudkého kopce kolem místního kostela. Zaujme i gotický most, smírčí kamenný kříž z roku 1584 či zvláštní atmosféra místního hřbitova. Tady, na poklidném místě s výhledem na protější stráně si pak lze představit život v městečku, kdy ještě fungoval hrázděný městský špitál z roku 1703, sídlo obecních pastýřů, zámecký pivovar, gotický dům s vězením a chaloupka strážců brány. O tom všem ještě nedávno nejlépe informovalo soukromé muzeum, které zde v 70. letech vybudoval Josef Orel, sběratel a vypravěč místních legend. Před časem zemřel a kdo ví, zda ještě někdy jeho sbírka spatří světlo světa. Krásná příroda, která v údolí řeky Střely v okolí Rabštejna nad Střelou vytváří velice malebné a romantické údolí, nabízí možnosti pěší turistiky a prý pstruhy a lipany zaplněná řeka je rájem rybářů. Ani nemluvě o vodácích, kteří mají možnost romantiku zákrut vychutnat tu z poklidné,tu z víceméně divočejší vody nesoucí jejich lodě. Není také vůbec divu, že si zdejší místa zvolili svého času i průkopníci trampingu a chatových osad. Ta nejromantičtější místa začínají kousek od Chyše, městečka se zámkem ve stylu anglické gotiky, který vznikl přestavěním z původního gotického hradu. V něm bydlel v roce 1917 Karel Čapek, jenž své dočasné sídlo vtělil do románu Krakatit. Střela pak obtočí skalnatý ostroh, na němž má své místo městečko Rabštejn, aby ve svých zátočinách pokračovala dál k jihu Chráněnou oblastí klidu Horní Střela. Ta se svým cípem dotýká barokního města Manětín a zároveň navazuje na další oblast klidu Manětínsko. Manětín leží skryt v kopcích Tepelské vrchoviny mimo hlavní silniční tahy, a je proto tak trochu zapomenutou kráskou. Dnes do své původní krásy přichází zdejší skvost - barokní zámek přestavovaný zřejmě počátkem 18. století samotným Santinim. V zámku, zahradě a všude po městě pod Chlumskou horou je navíc roztroušeno několik desítek barokních plastik, které spolu s Brandlovými obrazy v barokním kostele vytváří soubor,který dal Manětínu přezdívku »perla českého baroka.« Námětem ke krásnému výletu jsou Plasy s proslulým klášterním komplexem založeným králem Vladislavem v roce 1144. Do Plas nás zavádí i tok řeky Střely. Komplex plaského kláštera, kde se nachází také lékárna se zařízením z 19.století, je pozoruhodný svým interiérem a také tím, že základy stavby ležící na říčních náplavech byly zpevněny 5100 dubovými piloty. Nejblíže k Rabštejnu nad Střelou je obec Žihle,odkud se po žluté značce můžete vydat ke dvěma chráněným balvanům. Větší, 12 metrů široký a 6 metrů vysoký, se nazývá Dědek, menšímu se pak říká Bába. Na náměstí ve Žluticích, městě připomínaném již počátkem tisíciletí a kolem roku 1300 opevněném, najdete muzeum s expozicí o husitských revolučních tradicích. Není divu, 4 kilometry od města, na vrchu zvaném Vladař, vybudoval v roce 1421 Jan Žižka opevněný tábor. Dnes na vrchu sopečného původu stojí pomník, v proláklině je malé jezírkou a je odsud hezký výhled do širokého okolí.Rabštejn nad Střelou i Manětín leží uprostřed pomyslného trojúhelníku, který vytváří silnice z Karlových Varů do Prahy, na jihu z Karlových Varů do Plzně a na východě z Plzně do Žatce. Proto je samozřejmě, přes možné autobusové spojení, nejjednoduší použití automobilu. Železniční spojení je jen do Chyše, Žihle a do Žlutic, místa kam směřují v létě hojně vodácké lodě.