Údolím říčky Křinice autem či na kole

Asi osm kilometrů budete sledovat silnici, po které jezdí už více než sto let elektrická dráha. Část proudu pro jízdu vyrábějí kolektory na střeše vozovny. Konečná je u restaurace s vodopádem, Lichtenheimer Wasserfall, který je sedm metrů vysoký a vytéká ze skalní štěrbiny. Na vaší cestě se střídají lidská obydlí, pískovcové skály a občas i jezy, které zadržovaly vodu pro pily, mlýny či plavení dřeva. Zajímavý je Neumannům mlýn (Neumann Mühle), což vlastně byl brus na dřevo.

Rozemletá dřevní hmota byla surovinou pro papírny. Celé zařízení v malém domku s mlýnským kolem je snad dosud funkční. Technická památka jistě stojí za prohlídku. Silnice se stále vlní a mírně stoupá až do Hintersdorfu, pod kostelem zabočíte vpravo nahoru k lesní restauraci (Waldschenke). Jednak je tu výhled na poslední německou vesnici v údolí Křinice, jednak je možno po modré značce dojít do kaňonu Křinice až k úzké nádržce se vzdutím osm set metrů. Asi šest metrů vysoký jez zajišťoval dostatek vody všem mlýnům na Křinici až k Bad Schandau.

Dnes se na nádržce můžete svézt na pramici podobně jako ve Hřensku. Levý břeh je český, pravý německý, oba skalnaté. Vrátíte se autem či na kole do Hinterhermsdorfu. Projedete jím kolem hostince Erbgericht (kdysi sídlo dědičného soudce) do rekreační obce Sausdorf. Odtud se pěšky po červené dostanete na rozhlednu na Wachbergu (496 metrů nad mořem), jež leží nedaleko našich hranic. Za obvyklé vstupné jednu marku se můžete podívat ke Sněžníku a Zschirnsteinu, na opačné straně je naše rozhledna na Tanečnici nad Mikulášovicemi. Je třeba zvážit, kudy se vrátit zpět domů. Nejjednodušší je sjet dolů ke Křinici a přes Bad Schandau do Děčína. Ti, co mají kolo, můžou v Bad Schandau přejet po mostě Labe a po druhém břehu přes Schmilku a Dolní Žleb podél Labe dojet až do Děčína. Ti, co jsou autem, se mohou rozhodnout pro hraniční přechod v Sebnitz a velkou oklikou přes Mikulášovice a Rybniště také dojet do Děčína. Základní okruh měří asi 70 kilometrů a vystačí vám mapa KČT Českosaské Švýcarsko v měřítku 1: 50 000.