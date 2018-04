Údolím Jevišovky k nejstarší přehradě na Moravě. Tip na hezký výlet

Řeka Jevišovka pramení na Českomoravské vrchovině poblíž Moravských Budějovic, teče směrem na východ a po 83 km se vlévá v Dyjskosvrateckém úvalu nedaleko rakouských hranic zleva do Dyje. Plocha povodí činí zhruba 779 km² a průměrný průtok při ústí je 1,35 m³ za sekundu. Řeka teče zpočátku po náhorní pláni, ale pak se zahlubuje, kroutí a vytváří hluboké údolí obklopené lesy.

Malebné městečko plné památek

Jedním z nejkrásnějších míst na Jevišovce je malé město Jevišovice ležící daleko od hlavních cest a velkých měst v krajině východního okraje Českomoravské vrchoviny. Na své si tu přijdou hlavně milovníci historických památek, jelikož centrum Jevišovic bylo v roce 1990 prohlášeno za městskou památkovou zónu. Stojí tu dva překrásné zámky, stará budova sýpky a v křivolakých uličkách mnoho malebných domečků s drobnými obchůdky. To vše ozdobeno téměř božským klidem, historickou dlažbou a několika letitými lípami.

Jevišovice jsou i místem, kde můžete zaparkovat a vydat se kolem Jevišovky. Cesta, o níž se nikde nepíše a není ani nijak označená, začíná kousek od kostela v historickém centru, hned za budovou školy zvané Komenium u starých stodol na okraji zalesněného srázu. Tady se nachází malá skalní vyhlídka s lavičkou, odkud je vidět monumentální Starý zámek na ostrohu obtékaném ze tří stran Jevišovkou. Řeka je zde vzdálená 23 km od pramene a údolí má velmi hluboké a úzké.

Další skalní vyhlídka opodál nabízí ještě hezčí pohled. Cestu k ní znají zřejmě jen místní. Jde se k ní jakoby k někomu do zahrady po sotva znatelné pěšince vlevo podél plotů těsně nad okrajem srázu. I tady je lavička se zbytky cigaret a lahví.

Jevišovice nad údolím Jevišovky

Strmý výstup na Pustý hrad

Od druhé vyhlídky vede už zřetelnější pěšinka serpentinami prudce dolů k lávce přes Jevišovku. Řeka je tu kamenitá a za vyššího stavu divoká, kolem hustý les a skály. Doslova divoká příroda hned za humny města. Kdysi tudy vedla naučná stezka, tabule jsou však už zničené a značení neznatelné. Každopádně by se tu hodila informace, že za lávkou na protějším břehu vede strmý chodník kolem cvičných horolezeckých skal na ostroh zvaný Pustý hrad. Hned další strmý výplaz vzhůru hned po krkolomném sešupu dolů však rozhodně stojí za to.

Pustý nebo též Starý hrad (nikoli ovšem Starý zámek, ten je naproti) je nejen další skvělou vyhlídkovou lokalitou na Jevišovice, ale také prastarým sídelním místem. S přestávkami bylo využíváno od mladší doby kamenné do středověku. Vážou se k němu významné archeologické nálezy, na jejichž základě archeologové vymezili tzv. jevišovickou kulturu. Prehistorické minulosti v okolí Jevišovic se věnuje samostatná expozice ve Starém zámku, jehož silueta je z protilehlého Pustého (Starého) hradu snad nejkrásnější.

Vraťme se však opět dolů do údolí k lávce přes Jevišovku a pak proti proudu šumivé řeky. Zanedlouho obejdeme starozámecký ostroh a vejdeme do dolní části Jevišovic. Sem sice už památková zóna nesahá, ale mnohé zdejší kamenné domečky ve stylu připomínajícím Středomoří by si ji možná zasloužily.

Starý zámek z Pustého (Starého) hradu

K nejstarší přehradě na Moravě

Památkovou ochranu má také přehrada Jevišovice, jejíž zděná hráz o výšce 25 m a délce 122 m se nachází asi 500 m nad silničním mostem v dolní části Jevišovic. Je zajímavé, že přímo k hrázi ukryté v údolí nevede ani jedna ze zdejších turistických značek (modrá, žlutá), takže neinformovaný poutník by ji mohl klidně minout.

Přehrada se stavěla v letech 1894 - 1897, jako rok dokončení se často udává letopočet 1896. Cílem bylo zachytávat povodňové vlny a vylepšit minimální průtoky. Celkový objem nádrže představuje 551 tisíc metrů krychlových.

Vzdutí Jevišovické přehrady Památková zóna v Jevišovicích

Nejstarší přehrada na Moravě a jedna z nejstarších přehrad ve střední Evropě citlivě zapadá do krajiny a její kamenná hráz vyzařuje ducha staré poctivé práce. Vzdutí vodní hladiny se táhne v délce asi jednoho kilometru a je lemováno souvislým lesem. U přehrady je v provozu útulný kemp, avšak ke koupání se přehrada v dnešní době akvaparků a bazénů příliš nevyužívá.

Drobnou zajímavostí poblíž přehrady je husitský památník na vrchu Žalov. Má tvar kalicha a připomíná, že Jevišovice patřily k hlavním baštám husitského hnutí na Moravě.

Řeka Jevišovka u Jevišovic

Křížová cesta s rozhlednou

Na kole i pěšky je z Jevišovic dobře dosažitelná vesnice Jiřice u Moravských Budějovic, ležící vzdušnou čarou 5 km západně proti toku Jevišovky. Pozoruhodnou atrakcí je zde dřevěná rozhledna Anička, která ovšem není jen tak ledajakou tuctovou stavbou. Je součástí křížové cesty v soukromém ovocném sadu a tvoří její vyvrcholení a meditační symbol.

Křížová cesta obsahuje 14 netradičních zastavení s obrazy malířky Bedřišky Znojemské. Ta je původně malovala pro jeden ze severočeských kostelů, avšak kněží díla odmítli, jelikož se jim zdála příliš modernistická. Malířka má v přilehlém stavení také malou prodejní galerii. Celý veřejně přístupný areál s galerií, křížovou cestou a rozhlednou byl zbudován, jak praví drobná cedulka, bez dotací. I taková místa se chválabohu u nás najdou.

Sad s křížovou cestou a Jiřice z rozhledny Anička Rozhledna Anička v Jiřicích

Luxusní kůže v Jevišovicích

Zcela jiný druh zábavy nabízí prohlídka krokoterária v těsném sousedství jevišovické sýpky. Lze tu zhlédnout pohromadě 35 krokodýlů nilských. Jsou součástí komerčního chovu zemědělského podniku Agro Jevišovice a údajně nepocházejí z volné přírody, ale byli dovezeni z jiných chovů z Thajska. Kromě tzv. agroturistického využití krokodýli slouží jako zdroj luxusního masa a kůže.

Terárium je přístupné denně a přitahuje podstatně více návštěvníků než jevišovický Starý zámek s muzejními expozicemi. Možná by tomu bylo jinak, kdyby se více vědělo, že na zámku je k vidění historické křeslo potažené rovněž luxusní kůží. Nikoli však krokodýlí, ale lidskou! Křeslo pochází z Itálie a podle pověsti patří kůže sluhovi, který chtěl svému pánu sloužit i po smrti.