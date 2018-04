Údolí Blanice: nejhezčí procházka v Česku

VÍCE FOTEK - ZDE









Bohatá minulost, krásy přírody, lidová architektura, zámky a jejich zahrady - to vše najdete v Podblanicku, tedy v kraji blanických rytířů. Srdcem kraje je dvojvrší Velkého a Malého Blaníku, které dalo celé oblasti jméno. Právě tady spí podle pověsti z 15. století vojsko, připravené vyrazit české zemi na pomoc, až nám bude nejhůř.

Na vrcholku Velkého Blaníku stojí rozhledna ze 30. let, která sice nevyniká výškou, ale výhled z ní uspokojí i ty největší přírodní romantiky. Na místě jsou také pozůstatky pravěkého hradiště z 5. století před naším letopočtem. Kolem vrchů se dnes rozprostírá Chráněná krajinná oblast Blaník a jejím středem teče říčka Blanice.

Její údolí s vrbovými křovinami a nivními loukami patří k nejkrásnějším procházkám v naší republice. Kolorit typicky české krajiny doplňují vodní a mokřadní plochy, zachovaly se tu i cenné bučiny a suťové lesy. Blanice je také domovem řady chráněných živočichů (například vydry říční nebo mihule potoční) a díky nim byla zařazena do evropského ochranného programu Natura 2000.





Foto: Jan Hocek



Ze zámku do zámku

Kromě přírody nás Podblanicko láká i svými zámky a přilehlými zahradami. Největším a nejznámějším je Konopiště. Původně na jeho místě stával gotický hrad a současnou podobu zámku má na svědomí arcivévoda František Ferdinand d’Este, který žil na Konopišti od roku 1887, a právě on nechal založit jeho rozsáhlý park.

V září jsou ještě přístupné všechny expozice denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin, o víkendu do 17. Gotického předchůdce má i zámek Vlašim, který od roku 1744 budovala knížata z rodu Auerspergů. Zámek i muzeum, které tu sídlí, můžete v září navštívit denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Dalším krásným zámkem kraje je barokní Jemniště, vystavěné na místě původní vodní tvrze v letech 1720 až 1725. Na výzdobě se podílela řada významných umělců, například Václav Vavřinec Rainer nebo Matyáš Bernard Braun. Místní zámek má také jako jeden z mála funkční zvěřinec - potomci hraběte Sternberga tu chovají například párek kakaduů moluckých, pávy a vodní ptactvo. Nejnovějším přírůstkem je klokan Bennetův. Na Jemništi vás v září přivítají denně od 9 do 17 hodin.

Jenom dva podblanické zámky mají novorenesanční podobu. Jedním z nich jsou Ratměřice, o jejichž vzhled se postarali Chotkové, kteří vlastnili zámek od poloviny 19. století. V jeho parku najdete dva sekvojovce obrovské, stromy staré více než 150 let a vysoké přes 45 metrů.

Druhý novorenesanční zámek byl vybudován v Odlochovicích rodinou Rombaldů. V areálu zámku najdete barokní kapli Jana Nepomuckého z roku 1737, v parku pak kašnu se zajímavou sochařskou výzdobou, znázorňující alegorii ročních období.









Zámek Jemniště

Foto: Jan Hocek

Chlouba paní Sidonie

O nádherný park u zámku Vrchotovy Janovice se zasloužila především jeho pozdější majitelka, baronka Sidonie Nádherná z Borutína, která tu žila ve 20. a 30. letech minulého století. Dáma s vytříbeným vkusem, kterou na zámku navštěvovali básník Rainer M. Rilke nebo spisovatel Karel Kraus, se při péči o park inspirovala radami významného zahradního architekta Camilla Schneidera. Zámek je kvůli rekonstrukci zavřený, ale park můžete během září navštívit zdarma od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.