Údolí Berounky návštěvníka neohromí, zato ho dojme

Je to především mírumilovnost a malebnost širokého okolí, se kterou se tady návštěvník setká. Tok klidné řeky obklopují zelené louky přecházející v oblé kopce porostlé rozsáhlými křivoklátskými lesy a při vnímání poetiky této krajiny člověka maně napadne, že ho to dojímá. Ostatně z podobných pocitů často vycházel i spisovatel Ota Pavel, jenž z krás okolí Berounky často čerpal i ve svých knihách. Příjemných koutů Křivoklátska je celá řada, mezi nejvhodnější trasy pro výlet však bezesporu patří úsek mezi zříceninou hradu Týřov a Křivoklátem. Cestu je nejlépe začít před rozcestníkem u mostu přes Berounku mezi obcemi Týřovice a Skryje. Odtud je totiž možno zvolit příhodnou trasu. Koho zajímají zkameněliny, jistě si nenechá ujít návštěvu Skryjí a zdejších známých zkamenělých trilobitů. Potom se může vrátit k řece a vypravit se po proudu. Ten, kdo zvolí pravý břeh Berounky, se může těšit na zříceninu Týřova. Od mostu je třeba pokračovat po žluté značce lesní pěšinou, která vede příkrou strání asi padesát metrů nad Berounkou. Od začátku cesty je to k Týřovu necelá hodina pochodu. Kdo si však nechce cestou nechat ujít příležitost k občerstvení, měl by zvolit levý břeh.

Sice uvidí Týřov jen zpovzdálí, zato se však může těšit na známou hospodu U rozvědčíka - ostatně Ota Pavel se o ní dostatečně zmiňuje. Zde se nezapomene zastavit snad žádný návštěvník tohoto kraje, vodáky sjíždějící Berounku nevyjímaje. Hospoda se kromě typického občerstvení nižší cenové skupiny může pochlubit zajímavým kulturním programem - během léta zde vystupují nejrůznější hudební skupiny a probíhají filmové projekce. Od hostince cesta pokračuje dále jak jinak než podél řeky, přímo směrem na Křivoklát. Ten by si neměl nechat ujít žádný milovník historie. Zdejší hrad vypínající se nad údolím Berounky patří vůbec k nejstarším a nejvýznamnějším hradům českých knížat a králů a jeho počátky sahají až do dvanáctého století. Rozsáhlý královský komplex vznikl především za panování Přemysla Otakara II. a Václava II., výrazněji byl přestavěn Václavem IV. a později byl dobudován Vladislavem Jagellonským. K pokladům hradu patří především královský a rytířský sál s expozicí gotického malířského a sochařského umění, hradní kaple, knihovna obsahující 53 tisíc svazků, proslulé vězení a mučírna a samozřejmě vskutku impozantní Velká věž, která představuje dominantu celé stavby viditelnou z dalekého okolí.

JAK SE TAM DOSTAT:

Vlakem nebo autobusem do Rakovníka, odtud už na kole směrem na Plzeň, přes Pavlíkov a Všetaty po ukazatelích na Týřovice a Skryje. Pěší turisté mohou z Rakovníka využít místních autobusových spojů a od Berounky pak vyrazit pěšky. Cesta z Křivoklátu: vlakem zpět do Rakovníka nebo na opačnou stranu do Berouna, zde přestup do Prahy - příjezd na Smíchovské nádraží.