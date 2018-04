Udělejte radost dětem a vydejte se na jarní prázdniny do Londýna

Po výletě sladká odměna Po návštěvě tolika atrakcí jistě všem vyhládne. Připravili jsme pro Vás seznam oblíbených londýnských restaurací pro rodiny s dětmi. Celá rodina si přijde na své a děti se rozhodně nebudou nudit. Blue Kangaroo Blue Kangaroo je jedinečná rodinná restaurace a zároveň úžasné zábavní centrum nejen pro děti, ale i pro dospělé. Samotná restaurace je vyhlášená špičkovou úrovní, menu je pestré, jídla z těch nejlepších surovin. Děti mohou jíst s vámi a pokud nechtějí, mohou si odběhnout do hrací zóny o patro níž a vy, zatímco si budete pochutnávat na chutném jídle, je můžete sledovat na velké obrazovce umístěné přímo v restauraci. Je tu i výtečná kavárna, kde navíc najdete nejen stejné menu, jako v restauraci, ale můžete si sem zajít třeba jen na snídani, svačinu nebo zákusek, zatímco na děti uvidíte přímo od vašeho stolu. Kde: 555 Kings Road, Londýn SW6 2EB

Web: Blue Kangaroo Marine Ices Marine Ices se nachází ve známé čtvrti Londýna Camden Town a je oblíbená nejen u místních obyvatel. Otevřena byla v r. 1930 a vypravit se sem můžete za chutným italským jídlem, nicméně vyhlášená je - jak již název napovídá - svojí zmrzlinou, která je vůbec nejlepší v celém Londýně. Atmosféra restaurace je velmi přátelská a uvolněná, takže rozhodně stojí za to se sem s rodinou vypravit a na vlastní oči se přesvědčit, proč se na ni pěje chvála již více než75let. Kde: 8 Haverstock Hill, Londýn NW3 2BL

Web: Marine Ices Frizzante v Hackney City Farm V této restauraci, tolik oblíbené u londýnských rodin s dětmi, to skutečně žije. Frizzatné Café mají rádi děti i dospělí - zkušení italští šéfkuchaři Vám připraví lahodné tradiční středomořské pokrmy, samozřejmě s užitím těm nejčerstvějších ingrediencí, z povzdálí k vám bude doléhat štěbetání kuřátek a slepic a když budete chtít, můžete vzít děti na prohlídku do místní farmy, kde se potkají s řadou domácích zvířátek, případně se mohou zapojit i do rozličných aktivit ještě předtím, než v poklidu všichni zasednete k fantastickým dobrotám v této kouzelné kavárně. Kde: 1a Goldsmiths Row, Londýn E2 8QA

Web: Frizzante at Hackney City Farm Benihana Za nevšedním zážitkem a chutí vyrazte do restaurace Benihana, kterou založil bývalý olympijský zápasník Rocky Aoki. Setkáte se tu s teppanyaki, tedy přípravou jídla zkušenými benihanskými šéfkuchaři na speciálních stolech přímo před vámi, stačí si jen vybrat z nabídky pokrmů. Vaše děti budou s otevřenou pusou koukat na kulinářské umění šéfkuchařů, na všechny ty triky s jídlem, o nichž jste dosud vůbec netušili, že jsou možné - jen namátkou, věděli jste, že cibuli je možné přetvořit v sopku se skutečnými plameny a "lávou?" Děti obdrží jídelní hůlky a mohou tak v této fantastické kuchařské show přiložit ruce k dílu. Kde: V různých čtvrtích Londýna

Web: Benihana