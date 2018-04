Učitelka tance žila 12 let v Sýrii

Pokud se jej však žena naučí, může tanec pomoci i jako prevence před některými onemocněními. Krouživé pohyby mají dobrý vliv na ženské orgány, zabraňují děložním srůstům, prodýchávání prokrvuje dělohu a ženy se pomalu zbaví problémů s neplodností. Blahodárný účinek má i na páteř. "Tento tanec, který zdůrazňuje prvotní ženské znaky jako jsou prsa, břicho a boky, je uvolňující, udrží člověka v neustálé pohodě, aniž by musel brát opojné látky. I když na první pohled to vypadá, že si žena olízla prsty, strčila je do zásuvky a je v křeči. Tanec vede k naprostému uvolnění, jak duševnímu tak fyzickému," přiblížila profesionální tanečnice.

Když je ve formě, vydrží tancovat bez větší přestávky i čtrnáct hodin. V Sýrii, kam odešla se svým přítelem původem Syřanem za prací, působila i jako herečka a návrhářka kostýmů. "Divadlu jsem se věnovala naplno, dohnalo mě to až na pokraj vyčerpání a pomohl mi právě břišní tanec. Dnes jej tady vyučuji a nenervuji se," říká o sobě Čumpelíková. Své žákyně má nejen v různých městech v tuzemsku, ale i na Slovensku.

Kromě učení svým žákyním připravuje i exkurze do arabské minulosti a dávných zvyklostí. "Břišní tanec vznikl při obřadu bohyně Inany. Sumerové totiž na její svátek nechávali hlavní kněžku chrámu spojit před zraky všech sociálních vrstev se zastupitelem božstva, který ji měl oplodnit. Protože to byla pro oba zatěžkávací

zkouška, dívka musela mladíka vyprovokovat. Natřásala prsa, břicho, boky a pánev a to základ břišního tance," uzavírá Čumpelíková.