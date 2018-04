Učíme děti na běžkách. První výbava i rady lyžařského instruktora

Neděláme si nároky na vyčerpávající metodický materiál, naší snahou je přinést postřehy založené na osobních zkušenostech při učení vlastních dětí, to vše podložené studiem lyžování a tělesné výchovy na VŠ. Naší filosofií je přivést děti ke zdravému pohybu na běžkách tak, aby je to bavilo a abyste předešli chybám a špatným návykům.

Kdy začít?

S trochou nostalgie vzpomínám na moje osobní začátky na běžkách před lety. Stihl jsem ještě lyže s dřevěnou skluznicí a bambusové hůlky, pak nastoupily těžké, ale nezničitelné "Rubíny". Větrovka neustále zapatlaná od skare a klistrů byla k radosti maminky jediná jistota návratu z běžek.

Kapitolou samo o sobě pak byly boty, které rychle promokaly, mrzly v nich prsty a padal do nich sníh. Široké vázání model "75" drhlo po straně o zmrzlý sníh a běda, když se vám na vázání nalepila námraza, to pak bylo nasazování lyží pěkný zážitek…

Pokud snad podobné vzpomínky brzdí i vaši chuť vydat se s dětmi do bílé stopy, pak vězte, že dnes se nemusíte těchto nepříjemností bát. Je obrovský rozdíl mezi současnými kvalitními běžkami a běžkami, na které jsme byli zvyklí před pár lety. A hodně pokročily kupředu také boty i vázání. Pro malé běžkaře se tak dnes vyrábějí lehké lyže s protiskluznými šupinkami, které se nemusí mazat, a boty jsou vysoké, zateplené a s moderním vázáním.

Jsou tu ale jiné dva základní problémy, kterým budete u prvních běžkařských pokusů čelit: rovnováha a fyzická námaha. Pro malého caparta jsou sjezdovky jednoznačně jednodušší na učení a také zábavnější. Pevná skeletová sjezdařská bota za dítě vyřeší předozadní rovnováhu a klouzání z kopce prostě není tak namáhavé…

Loni jsme vám přinesli návod, jak naučit děti na sjezdovkách (Čtěte: Jak naučit děti lyžovat. Cenné rady lyžařského instruktora), a s odstupem jedné sezony je nyní i vhodný čas na první seznamování s běžkami. Roční průprava na sjezdovkách dala našim dětem základy rovnováhy a "pocitu skluzu". Za rok také malí lyžaři zesílí, posílí svaly na nohách a zlepší se jejich vytrvalost.

Dobrou průpravou na běžkování je také bruslení, při němž si děti zpevní kotníky, nebo jízda na kole. Nesmíte zapomenout, že běžkování je vlastně forma turistiky – pokud vaše děti odmítají letní pěší výlety, v zimě to bude spíš ještě horší. Připravujte tedy děti i během léta, choďte na delší výlety, jezděte na kole…

Podle fyzické vyspělosti vašeho dítěte lze začít s běžkováním ve věku 5 - 6 let. Ve třech či čtyřech letech půjde ještě spíš o roztomilé popocházení s lyžemi – kluzkami po rovině, v tomto věku je tedy důležitější zábava než technika a výkon. Později je dítě schopno napodobit dospělého, zapojit i hůlky a na běžkách se pěkně odrazit i sklouznout.

Lyže "kluzky" poslouží v úplných začátcích, počítejte ale s tím, že děti budete neustále zvedat a rozmotávat...

Jak vybrat první výbavu

Vybavení pro děti nepodceňujte, pamatujte, že první dojmy z lyží a bot často mohou rozhodnout, zda běžkování přijmou jako zajímavou aktivitu nebo ne. Určitě je také třeba myslet na celkovou pohodu a tepelný komfort. U dětí věku 3 - 4 roky ještě můžete využít jednoduché řemínkové lyžičky (kluzky) – většinou jako zábavnou formu hry nebo alternativu k procházkám nebo sáňkování. O běžkování jako takovém ale ještě nemůže být řeč.

Skutečné lyže na běžkování se vyrábějí zhruba od délky 100 cm a jejich délka by měla přibližně odpovídat výšce dítěte, případně být o 5 - 10 cm větší. Pokud můžete, vyberte lyže s protiskluzovou úpravou skluznice, tzv. šupinami. Zatímco u dospělých běžek je tato varianta diskutabilní, u dětí jednoznačně převažují výhody nad nevýhodami. Nebudete muset lyže mazat, dítě se neupatlá od vosku a částečná ztráta rychlosti běžky je v tomto věku bezvýznamná. Dětské lyže jsou oproti dospěláckým také o něco širší.

Běžkařské školy Tak, jako existují lyžařské školy pro výuku sjezdového lyžování, najdete i školičky, kde se zabývají učením běžkování. Výběr je ale menší než u sjezdového lyžování a počítejte spíše s individuální výukou. Kdo chce děti naučit ve stopách, kde lyžovala Kateřina Neumannová, může se třeba vydat na šumavský Zadov.

Boty vybírejte zejména s ohledem na jejich zateplení a vodovzdornou úpravu. Je velmi důležité, aby nohy dětí zůstaly po celou dobu suché a v teple. Nekupujte boty příliš velké podle filosofie "do toho doroste", protože v nich nebude mít takový cit a hrozí puchýře.

Budete také potřebovat vázání, jehož typ závisí na běžkařské botě. Na trhu jsou v podstatě dvě normy: SNS a NNN. Osobně máme dobré zkušenosti s normou SNS, ale pokud zvolíte normu NNN, neuděláte chybu.

Pro malé děti volte hole v délce přibližně o 25 až 35 cm kratší než výška postavy. Vhodné jsou kovové, na rozdíl od kompozitů se nezlomí, když si na ně dítě sedne nebo se do nich zamotá… Pro menší dítě na úplné začátky volte hole spíše kratší, spolu s pokroky potom můžete hole prodlužovat. V úplných začátcích je někdy lepší využít typ holí na sjezdování, protože jsou odolnější proti zlomení nebo ohnutí. Jakmile se děti trochu zlepší, je třeba pořídit hole běžkařské.

Pokud si nejste jisti, raději si vybavení půjčte v některé z dobře vybavených půjčoven. Předejdete tak zklamání, když z poměrně drahé výbavy váš malý lyžař rychle vyroste nebo když se mu naopak běžkování nebude tolik líbit.

Lano můžete využít jako podporu v prudkém stoupání nebo při únavě dětí. Běžkování musí děti bavit.

První pokusy

Konečně máme vše nakoupené a smontované, venku napadl sníh, oblékli jsme děti… První seznámení s běžkami by mělo být formou hry a pokud možno za ideálních podmínek. Vyzkoušejte rovnou louku s měkčím sněhem, po kterém nebudou ujíždět hrany lyží do stran a do kterého se dobře padá. Dařit se může i ve slabší vrstvě čerstvého sněhu, která lyže dobře povede. Děti bude také bavit tvoření stopy v hlubším sběhu ve stylu hry - kdo vyrobí rovnější "koleje"?

Zábavné jsou také první sjezdy, najděte si mírný kopec s dojezdem do roviny. Malí lyžaři, plni sebevědomí ze sjezdovek, budou překvapeni pocitem volné paty a mnohem horší rovnováhou. Skoro jistě to bude dopoledne plné pádů, na což děti připravte.

Volná pata zpočátku překvapí děti, které jsou zvyklé na sjezdové lyže. Padat budou, ale rovnováhu zvládnou rychle.

Nyní také můžete oprášit staré dobré "kšírky", o nichž jsem psali jako o pomůcce pro výuku sjezdového lyžování. Zkuste dítě zapojit a táhnout za sebou. Kdo má zahradu, může na ní udělat malé kolečko a běžkovat okolo vlastního domu, dětem zpočátku stačí velmi malý prostor. Kombinujte pohyb ve stopě s chůzí mimo stopu, ať se děti naučí ovládat lyže i do stran. Naučte se otáčet, zkuste odšlapování nebo chůzi stromečkem do kopce.

Základem prvních kroků na běžkách je klasický styl, chůze na lyžích a pokusy o první odraz a skluz. V této fázi a věku rozhodně zapomeňte na bruslení. Tento populární a "sexy" styl sice vypadá jednoduše, málokterý hobby lyžař ho ale dobře ovládá i v dospělém věku. Šestileté dítě nemá šanci bruslení správně silově zvládnout a rovněž na rovnováhu je bruslení docela těžké. Nic neuspěchejte, nutit malé dítě do bruslení určitě povede ke špatným návykům.

Jestliže máte lyže s protiskluznými šupinami, máte o starost méně s mazáním stoupacími vosky. Pokud musíte mazat, obecně platí mazat pro děti vosky o stupeň měkčími. Děti totiž nemají většinou osvojenou správnou techniku odrazu a chybí jim také dostatečná síla v rukou, kterou dospělí kompenzují mezery v technice. Rychlost při sjezdu se sice trochu sníží, ale důležité je, aby dětem lyže nepodkluzovaly na rovině a při stoupání.

Na první výlet na "běžkách" si raději vezměte i záchranné saně... První pokusy ve stopě

Konečně na výletě

Půjčovny běžkařského vybavení Najít půjčovnu s dostatečným sortimentem kvalitní běžkařské výbavy pro ty nejmenší není snadné. My jsme po delším hledání nakonec využili k naší spokojenosti půjčovnu v Praze – Podolí.

Dětské běžkové komplety také nabízejí také půjčovny Happy Sport.

Protože množství dětských běžkařských kompletů mají půjčovny většinou v omezeném množství, zamluvte si vybavení dostatečně dlouho dopředu.

Jakmile jsme zvládli rovnováhu a děti v pohodě "běžkují" po rovině kolem chalupy, můžete začít se zdokonalováním stylu a získáváním jistoty na lyžích. U nejmenších dětí jde ještě pořád spíše o hru a napodobování dospělých. Zdokonalujte sjíždění z mírného kopce ve stopě i mimo ni, naučte děti brzdit pluhem a bezpečně zastavit.

Trénujte chůzi skluzem a odpich hůlkami. Pokročilejší mohou přidat odšlapování do strany, slalom mezi hůlkami nebo skok a jízdu v boulích. To vše vede ke zdokonalování rovnováhy a celkové obratnosti na lyžích. Nemusíte se bát pomalého pokroku, středně šikovné děti zvládnou tuto fázi za jeden až dva dny.

Po osvojení základních dovedností je čas přemýšlet o prvních delších výletech. Na první lyžařskou túru vyberte vhodnou trasu, přiměřenou délkou i výškovým profilem. Nám se osvědčilo zvolit trasu tak, aby převážně klesala a mohli jsme se vrátit zpátky domů autobusem. Druhou podmínkou je možnost výlet operativně zkrátit podle podmínek, počasí a únavy dětí. A konečně myslete i na dostatečný počet odpočinkových míst – horské chaty a restaurace po trase.

Výlet naplánujte včetně zajímavých zastávek, děti si pohrají a odpočinou.

Motivace pokladem či palačinkou

Děti dobře motivujte, na rozdíl od nás, dospělých, je pohyb sám o sobě tolik nemotivuje. Udělejte výlet "za pokladem", za razítkem z horské chaty nebo třeba za palačinkou v restauraci. Cestou pak můžete zorganizovat závod ve stylu kdo bude dřív na kopci...

Dobré je mít s sebou zálohu v podobě "tažného zařízení" pro případ únavy. Kdo někdy jel Krkonošskou sedmdesátku, tak ví, o čem mluvím. My jsme vyndali ze skříně "kšírky", které jsme využívali pro učení na sjezdovkách. V nouzi postačí i kus provazu, a když ani ten nemáte, můžete zkusit unavené dítě táhnout za hůlky.

Bezpečnost a ohleduplnost

Při běžkování na frekventovaných trasách dbejte na bezpečnost a ohleduplnost. Bohužel si někteří lyžaři pletou turistické trasy se závodní stopou a i tady hrozí kolize.

Jan Hocek Autor článku vystudoval tělesnou výchovu a sport, má licenci učitele lyžování, v minulosti závodně lyžoval a učil lyžování studenty tělesné výchovy na FTVS UK v Praze. Pokud zrovna neběžkuje či nehobluje se svými dětmi sjezdovku, miluje telemarkové a backcountry lyžování ve volné přírodě.

Pokud jsou vyjeté dvě stopy, jeďte celá rodina v té pravé – ideálně tatínek vpředu (v případě problémů může "čistit stopu" a chránit dítě před šílenci, kteří neuhnou nebo bruslí od kraje ke kraji), pak jedou děti a nakonec maminka. Pokud se vám frekvence na lyžařské magistrále zdá přece jen vysoká, nebrzděte provoz, a pokud máte možnost, prošlápněte si vlastní stopu nebo se vydejte po méně vytížené trase.

Jakmile vaše děti bez problémů zvládnou kratší půldenní výlety, můžete postupně přidávat na náročnosti a vydat se na celodenní túry. Průběžně korigujte chyby dětí v technice a veďte je ke správnému klasickému stylu.

Přeji pohodové lyžování a hodně radosti na výletech a při učení!