Účastníci zájezdu: bizarní historky a trapasy Čechů v zahraničí

Stalo se loni v červenci na Krétě. Sezona dovolených v plném proudu, počasí nádherné, hotely obsazené. Český delegát kontroluje turisty v malém hotelu a zastaví se u mladého páru kolem třiceti let. "Jste spokojeni?" ptá se.

"Hotel i okolí jsou moc pěkné, moře super," pochvaluje si dvojice. "Jen na těch Řecích je strašně vidět ta krize." "Jak to myslíte?" zeptá se delegát. "No, jak šetří," vysvětlují. "V hotelu jsou přes den z ovoce většinou jenom melouny, hroznové víno, jablka, kiwi. Víc ovoce je už pouze k hlavnímu jídlu," stěžují si na program all inclusive v levnějším hotelu.

"A je to znát i jinde," pokračují. "Včera jsme si dali na pláži gyros, ale to vůbec nebyl gyros, jak má být. Taková hubená nicka skoro bez masa. Když si ho dám u nás v Brně na nádraží – to je gyros! Ale tohle..."

Podobných historek, trapasů a bizarních stížností plynoucích z neznalosti kultury nebo jazyka mají delegáti českých cestovních kanceláří plné zápisníky. I když jsou prý Češi už dovolenkově gramotnější a dovedou si volno užít, škála toho, co dovedou v cizině napáchat, je pořád hodně široká.

Následujících devět historek průvodci poskytli většinou anonymně a jména účastníků zájezdů byla kvůli soukromí turistů změněna. Všechny se však opravdu staly, i když delegáti dodávají, že takové extrémy se stávají spíš výjimečně a většina z desítek tisíc Čechů, které každé léto vyvezou k moři, prožije normální, klidnou dovolenou.

Patologos znamená řecky všeobecný lékař, nikoliv patolog.

Sháním patologa

Při pobytu v Řecku zazvoní české delegátce telefon. "To je paní delegátka?" ozve se rozzlobený mužský hlas. "U telefonu," odpoví žena, "jak vám mohu pomoci?"

"Tady Čech. Chci, abyste věděla, jak se ke mně lidi na recepci chovali!" sděluje jí klient naštvaně. "Není mi dobře, tak jsem je požádal, jestli by mi mohli zavolat doktora. A představte si," rozčiluje se, "že na mě chtěli poslat patologa! Takhle si ze mě dělat legraci. Ale já to tak nenechám: podávám stížnost na chování recepčního a..."

"Počkejte," skočí mu delegátka do řeči. "Když vám říkali 'patologos', nemysleli tím patologa, tak se tady řekne všeobecný lékař."

Kamenný únos

Vášnivý geolog středního věku vyráží na poznávací zájezd do Irska. Zavazadla má plná knih i vojenských map a na rozdíl od ostatních účastníků zájezdu ho zajímá jediné: skály, kameny, šutry. Ve všech formách a podobách. Kdykoli autobus mine nějaký kamenný skvost, rozčiluje se.

"To je zájezd na ho... To jsme mohli chodit po Šumavě," nadává, "kdybychom si ale jenom trochu zajeli..." Každý den takhle kňourá a láká ostatní na zaručeně úžasné jeskyně, převisy nebo zlomy. Stačí přece jen trochu odbočit z trasy. Skupina mu nakonec vyhoví, ale to neměla.

Geolog má od té doby pocit, že se stal vedoucím výpravy, a z ostatních účastníků zájezdu se rázem staly oběti jeho únosu za kamením. Za každou návštěvu města, hospůdky, pláže a toulání po pověstné irské zelené krajině musí tvrdě bojovat. A jako odvetu mu dají přezdívku, které se až do konce zájezdu nezbaví: Čedič.

Vyrazit si na Kubě na koupání s delfíny je oblíbená zábava nejen českých turistů.

Tři dny bez toalety

V jinak bezchybně udržovaném hotelu za delegátem přijdou klienti se žádostí o opravu jejich toalety.

Zástupce cestovky je samá omluva. Kdyby mu to řekli hned, zajistil by opravu. "A co se záchodem vlastně je?" zjišťuje.

"Nevíme, ale je přes něj páska," odpovídají klienti. "Tak ho nepoužíváme. Už nás opravdu nebaví chodit na toaletu na recepci. Nemohl by tu naši už někdo opravit?"

Delegát se jde tedy přesvědčit sám. A skutečně – přes toaletu je natažena papírová páska s nápisem. Na něm anglicky stojí: "Sanitized." Hotel jím však nevaruje před poruchou, ale informuje, že záchod byl před příjezdem hostů dezinfikován.

Pozor na delfíny

Vyrazit si na Kubě na koupání s delfíny je oblíbená zábava nejen českých turistů. V jednom místě už je hejno na lidi zvyklé. Připlují blíž a nadšení turisté mezi nimi volně plavou. Krása.

O těchto vodních savcích je známo, že jsou mírumilovní, a vlastně není zdokumentovaný případ, že by bezdůvodně zaútočili na člověka. Přesto průvodce přidává tři důležité rady: "Když lezete za delfíny, nesmíte být opilí, křičet a dělat prudké pohyby."

Partička Čechů však nerespektuje ani jedno a naskáče do vody. Najednou dvě ženy zpanikaří, něčeho se leknou. Jeden z mužů sebou trhne a snaží se k nim rychle doplavat. Než to však stihne udělat, delfín ho nabere čumákem. Přímý zásah do zadku. Zvíře si podle průvodce zřejmě myslelo, že muž chce ženy napadnout, a tak je chránilo.

Rázem je po zábavě. Průvodce delfína odhání, turisté vyšplhají na loď a ta míří rychle ke břehu. Zadek napadeného se červená podlitinami. I když odmítl návrat do Česka a pobyt dokončil, dodnes před začátkem sezony žádá od cestovní kanceláře slevu za utrpěnou kubánskou újmu.

Sedm tisíc kilometrů dlouhý poznávací okruh Španělskem, to není výlet pro každého. Na snímku pláž Peniscola

Kam jste schovali moře?

Skupinka českých turistů přilétá do hotelu ve tři hodiny ráno a jde hned spát. Delegátce, která na ně v rámci noční služby musí dohlédnout, však před rozedněním pípne mobil se zprávou od jednoho z klientů. "Žádám okamžitou nápravu. Nemám požadovaný výhled na moře."

Jde o VIP klienta, který se ubytoval v pětihvězdičkovém hotelu a za pokoj s výhledem na moře si extra připlatil, a tak delegátka okamžitě volá do hotelu. "Jak je možné, že jste našemu klientovi dali jiný pokoj?"

Recepční jsou zmateni, podle nich dostal, co chtěl. A skutečně – když se muž vyspal, stroze a bez omluvy delegátce oznámil, že v noci a ve tmě to moře prostě neviděl.

Dědečkova poslední cesta

Sedm tisíc kilometrů dlouhý poznávací okruh Španělskem, to není výlet pro každého. Tím spíš ne pro "dědečka". I když starý pán zpočátku působil rozšafně a zcestovale, trvalo to jen do prvního noclehu. "Syn mi ho půjčil poprvé," omlouval se, když vyšlo najevo, že si nedokáže sám postavit stan.

Stařeček každý den trpěl vedrem a při prohlídkách měst nejraději zůstával v autobuse. "Vždyť se tam uvaří," říkali řidiči, a tak ho posadili ven na rybářskou stoličku. Nakonec už nikam nechodil, čím dál hůř dýchal, okolo sedící si začínali stěžovat na zápach.

"On nám tady umírá," prohlásil po týdnu útrap zoufalý řidič. A tak stařečka odvezli do nemocnice. Delegát okamžitě zavolal jeho manželce, aby si pro vyčerpaného dědečka ihned přijela. S obavami čekal, že se žena strachy zhroutí, ale ona jen věcně odpověděla, že si tedy syn vezme volno a udělají si výlet.

Dědeček mezitím v nemocnici pookřál, lékaři zjistili, že mu až na přehřátí nic nechybí. Rodina si ho v klidu naložila do auta s tím, že ještě zajedou někam k moři. A delegát dodnes přemýšlí, jestli to mysleli v žertu, když naznačovali, že ani moc nečekali, že by se dědeček ze Španělska vrátil.

Kdo byl na Kypru, ví, že se tam mluví řecky. "Ne" znamená ano a "daxi" není taxi, nýbrž výraz pro spokojenost, prostě O. K. Na snímku pláž Ayia Napa

Taxi? Ne, děkuji

Kdo byl na Kypru, ví, že se tam mluví řecky. "Ne" znamená ano a "daxi" není taxi, nýbrž výraz pro spokojenost, prostě O. K. Tohle cestovatelské minimum si zjevně nenastudovala starší dáma, která se ubytovala v jednom apartmánu blízko moře u Larnaky. Už na úvodní schůzce se delegátce svěřila, jak moc se těší na klidné procházky k moři. Ráno tam, k večeru zase zpátky.

Po několika dnech ji delegátka přijela zkontrolovat. Dáma se při setkání tvářila rozpačitě. "Víte, mně se tady moc líbí," začala, "hlavně majitel apartmánu je strašně milý, pořád mě zdraví, jen... Víte, on se mě každé ráno ptá, jestli nechci taxi.

Vždycky mu na to odpovím, že ne, a vydám se pěšinou k moři. Mně už je to trochu trapné, on se přece tak snaží, aby se mi tu líbilo. Tak asi pojedu, ale jen jednou, protože k moři je to opravdu kousíček."

Sprostá Petra

Blíží se odlet na Island, klienti se setkávají v letištní hale. Průvodkyně si odškrtává účastníky, ale jedna osoba v ní vzbudí zvědavost, možná podezření. I když se bude bydlet v pohodlných hotelech, tenhle účastník je celý v maskáčích, s kloboukem, na nohou farmářky. V seznamu klientů zjišťuje, že jde o sedmašedesátiletou Petru.

Přes svůj poněkud drsný zevnějšek je to zábavná a společenská dáma, pobyt i přes svůj věk zvládá skvěle a nikdy si na nic nestěžuje. Jen... mluví strašně sprostě.

"K...va, kde je to žrádlo?" bouchne v restauraci do stolu, kde celý zájezd čeká na večeři. Po jídle se obrátí na spolustolovnici a vyhrkne: "Tys to už všechno sežrala? Teda ty žereš jako prase a seš taky tlustá jako prase."

Ostatní jsou v šoku a dusí v sobě smích, diskrétně se však tváří jakoby nic. Podobné peprné hlášky pak slýchávají po celý zájezd. Průvodkyně svéráznou účastnici prosí, ať mlčí aspoň v mikrobusu, nebo se vybourají. Nikdo se už nestydí smát nahlas. Ani když při návratu z procházky Petra volá: "Počkejte ještě na mě, musím se vychcat."

Ví se o ní jen to, že dřív pracovala ve stavební firmě, kde šéfovala partě zedníků, a kdo chce s vlky býti... A taky to, že dva manželé jí utekli, jen třetí to nestihl, umřel.

Ceaušeskův palác v Bukurešti

Průvodce k smíchu

Píše se rok 1987, československým turistům v Rumunsku zbývají poslední dva dny pobytu – návštěva nedaleké rezidence Nicolae Ceaušeska a následující den domů.

Průvodce má však už jen poslední čisté tričko, které si přivezl z Jugoslávie. Je na něm obrázek kolosea a nápis Pula. Nakonec si ho bere na snídani před odjezdem. Když ho vidí rumunský průvodce – slovenský učitel z Banátu – dostává záchvat smíchu. Teprve když je schopen slova, ptá se svého českého kolegy: "Vieš ty, čo značí pula po rumunsky?" Čech kroutí hlavou.

"To znamená kokot!" dodává a vede nebohého Čecha do kuchyně, aby se pobavily i kuchařky. Průvodce se rychle běží převléct do špinavého trička. Však ono ještě chvíli vydrží.

Milá cestovko

Stejně jako jsou neuvěřitelné historky ze zájezdů, bývají vtipné stížnosti českých turistů, které píšou svým průvodcům:

Z Bulharska: "Byli jsme naprosto šokováni, kolik je v hotelu kromě Čechů i dalších cizinců, a na pláži bylo dokonce i mnoho Bulharů."

Z Řecka: "Jídlo v hotelu bylo moc řecké, což nám nechutnalo. Od poloviny zájezdu jsme tedy přestali polopenzi využívat a chodili do místního fast foodu. V příloze posíláme účtenky a prosíme o jejich proplacení."

"Dovolenou nám bohužel kazili naši sousedé. Ač oba věkem přes padesát, oddávali se každou noc pravidelně hlasitému sexu při otevřeném okně. S takovými sousedy třicetiletý člověk na vlastní sex ani nemá chuť a ztrácí tak radost z dovolené."

Ze Španělska: "Dovolená byla moc pěkná, ale do hotelu, kde jsou Češi takto diskriminováni, už víckrát nepojedu. Při odjezdu totiž museli všichni Češi vyklidit pokoj již ve 12 hodin a ještě na to byli upozorněni velkou cedulí na recepci Check Out 12.00." (Klient si spletl Check a Czech.)

"Písek na pláži je moc hrubý a píchá do nohou. Měli byste dojít na radnici za starostou a poradit mu, aby tento písek odvezli a místo něho navezli jemnější. Takhle sem lidi přestanou jezdit."

Z Turecka: "Na recepci nikdo neumí česky. Všichni mluví jen turecky nebo anglicky, takže vše musíme řešit jen přes delegátku. To nemůžete zajistit na recepci alespoň jednoho Turka, který by uměl česky?"

Z Chorvatska: "Řidič autobusu byl naprostý ignorant, odmítal zastavit a jít zlikvidovat vosu, která kolem nás poletovala a ohrožovala nás."

Historky dodali CK FIRO-tour, Alexandria, Kudrna, Exim Tours, průvodci Hana Tomsová, Jan Jícha, Mojmír Herzlík.