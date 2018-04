U Vlastičky, U Marušky a v Praze

Zhruba čtyřikrát do roka je tak možné zajít do torontské Psychiatrické léčebny (je tu velký sál s levným nájmem) a podívat se na některé z představení ND v Torontě. ND není zkratka pro Národní divadlo, nýbrž pro Nové divadlo, které má v repertoáru třeba Stroupežnického Naše Furianty, nebo také moderní hry od Niela Simona. Divadelníci měli dřív vlastní sál, o který ovšem přišli, když se režisér a majitel - Adolf Toman - po roce 1989 rozhodl všechno prodat a vrátit se zpátky do Prahy.

Většina divadleníků mluví stále ještě perfektní češtinou. Je ovšem zajímavé pozorovat jejich potomky, kteří mezi sebou už komunikují perfektní agnličtinou. Zpravidla ale jenom do té doby, než se nablízku objeví některý z rodičů. To je pak na programu čeština, byť se spoustou chyb a legračním přízvukem.

Po předsavení se zpravidla zajde na pivo do nedaleké hospody U Vlastičky.

Leží na Queen Street West a na červené vývěsce se píše: hospoda u Vlastičky - Heart of Europe Pub. Za pípou mnohdy stojí opravdu "ona" Vlastička, u které si člověk může v češtině objednat třeba knedlo, vepřo, zelo a Radegast. K jídlu si můžete zapůjčit výtisk časopisu Richarda Cirhy Pivní kurýr...a za chvíli ani nevíte, že jste v Kanadě.

Hned vedle hospody je obchod českého řezníka - paradoxně se u něj dají koupit také laskonky, indiánky a žloutkové věnečky. Dál stojídvě cestovní kanceláře: Slovakotur a Nitra. V letech 1968.80 tu byla ještě řada dalších českých krámků - řada jich od té doby zmizela, teď se zase začínají nově otevírat.

Dalším místem, kde se schází česká komunita, je hospoda U Marušky na Dundas Street (točí tu Plzeň!) a restaurace Praha přímo v Masaryktownu.

Praha je pochopitelně tou nejčešštější kanadskou hospodou. Když do Toronta zavítá nějaký významný Čech, obvykle se s krajánky schází právě tady: v restauraci s výhledem do parku o rozloze zhruba 60 akrů. Park koupili za války Češi - přesně v části, kde je dnes restaurace, dřív stávala stáj patřící k farmě, která na pozemku stála.

Češi později část parku odprodali a na zbytku se postavil stadion na cvičení, dva bazény, knihovna, nově také družstevní byty, několik bytových jednotek pro důchodce a pochopitelně ona už zmíněná restaurace.

Na jídelníčku je jak kanadská kuchyně, tak řízek s bramborovým salátem. Ovšem pozor: tentokrát si v jídelním lístku česky nepočtete.

Jak se tam dostat:

U Vlastičky, 623 Queen Street West

- telefon: (416) 504-0870

- nejlépe tramvají číslo 501

- otevřeno je denně kromě pondělí, většinou od tří odpoledne do dvou hodin do rána

U Marušky, 2872 Dundas St. West

telefon: (416) 766-4421

- nejlépe podzemkou na Bloor

- otevřeno je denně kromě neděle

restaurace Praha, 450 Scarborough Golf Club Rd

telefon: (416) 289-0283

- přístupné pouze autem

- zavřeno mají v pondělí a úterý. V sobotu a neděli je otevřeno od poledne do jedenácté hodiny večerní, zbylé dny od pěti večer taktéž do jedenácti

Další informace: www.zvedavec.org