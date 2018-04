Nad Jizerou je první česká via ferrata. Je vzrušující, ale i nebezpečná

"Výstup doporučujeme pouze zkušeným vysokohorským turistům a horolezcům, vybaveným horolezeckou přilbou, úvazkem a ferratovým setem s tlumičem pádu," řekl Jan Šípal z Vodní brány.

Obtížná místa pomáhají překonávat ocelová lana. Slouží hlavně k jištění. Začátečníci a děti by se měli na Vodní bránu vydávat pouze s ostříleným spolulezcem. Terén, kudy šplhají vzhůru, je totiž těžký a pády do hlubiny by mohly skončit smrtí.

Skalním blokem procházejí dvě trasy. Jedna měří 110 metrů a dá se zdolat zhruba za půl hodiny. V rakouské klasifikaci obtížnosti A až F jí patří písmeno C+.

Druhá via ferrata je dlouhá 90 metrů a hodí se pro začátečníky. Vine se po úbočí skály a má obtížnost B. Slouží také jako sestupová cesta.

Pod Vodní bránou je úchvatný kaňon Jizery

Vodní brána vznikla se souhlasem Lesů České republiky a spolupracovaly na ní rovněž Liberecký kraj, město Semily, obec Chuchelna a liberecké AC Adrenalin centrum.

"Doufáme, že via ferrata přiláká do nádherného údolí řeky Jizery nové návštěvníky," uvedl Ludvík Řičář, ředitel státních lesů v Libereckém kraji. Náměstkyně hejtmana pro sport Zuzana Kocumová si zajištěnou cestu u Semil vyzkoušela.

"Jsem překvapená i nadšená, že v českých podmínkách může něco podobného vzniknout," prohlásila Kocumová. "Pro ty, kteří chtějí zažít pocit, kdy adrenalin koluje v krvi, je via ferrata u Semil ideální příležitostí. Navíc poskytuje krásné pohledy na údolí Jizery."

Vodní brána leží na unikátním území, kde se rozprostírá přírodní rezervace Údolí Jizery a lokalita Natura 2000 Údolí Jizery a Kamenice. V kaňonu Jizery se vyskytují chráněné druhy rostlin a živočichů. Turisté se tam musí pohybovat po vyznačených trasách tak, aby nepoškodili vzácnou krajinu.