U Olomouce bude konečně možné kempovat

Poděbrady nebyly jediným místem vytipovaným pro zřízení kempu. Město zvažovalo, zda by neměl být u sportovní haly, korunní pevnůstky, u rybníka Hamris ve Slavoníně, na Lazcích u Dlouhé ulice... Z devíti uvažovaných lokalit město nakonec vybralo Poděbrady proto, že jsou v dosahu městské hromadné dopravy, vede tudy Moravská dálková cyklotrasa, lze tady zajistit projížďky na koních.

Zejména je však pro návštěvníky atraktivní blízkostí velké vodní plochy. Kemp by měl vzniknout na dvouhektarovém pozemku na západním břehu prvního jezera. Přesné umístění a kapacitu upřesní studie. "Neměl by být velký, maximálně pro tři až čtyři sta lidí," uvedl Petřík. Město původně počítalo s tím, že v něm vyhradí místo pro sto stanů a dvanáct karavanů. "Nyní zvažujeme, zda nemáme na úkor stanů zvětšit místo pro karavany. I proto, že turisté s karavany nejsou tak závislí na počasí," dodal radní.

Úředníci radnice předběžně odhadují, že stavba kempu i s výkupy pozemků bude stát pět až sedm milionů korun. Mohou ji však podstatně prodražit inženýrské sítě, které jsou jedním z největších problémů této lokality. Objevují se však i další potíže: pozemky pro kemp totiž nevlastní město, ale okolní obce a soukromníci. Navíc místo leží ve třetím ochranném pásmu chráněné krajinné oblasti. Budoucí kemp není ani na katastru města, ale Horky nad Moravou a Křelova. Obě obce však proti němu nic nenamítají. "I my chceme, aby to na Poděbradech fungovalo, a město má přece jen lepší finanční možnosti než my," říká starosta Horky Josef Koloušek.

Část pozemků, na kterých by měl stát kemp, chce obec získat od státu a pak je hodlá směnit s městem. "Pozemky pro kemp chceme získat do vlastnictví města. Majetkoprávní vztahy již máme zmapované a problém se objevil pouze s jedním vlastníkem. Jeho pozemek je však na okraji, a tak to stavbu kempu neohrozí," tvrdí olomoucký radní Petřík.

Požadavky klade i Správa CHKO Litovelské Pomoraví, která nechce, aby provoz kempu a celého areálu ohrozily unikátní přírodní lokality v okolí. "Nadšeni tím nejsme, protože to znamená nové stavby, komunikace. I proto se musí tento záměr posoudit z hlediska vlivu na životní prostředí," uvedl vedoucí Správy CHKO Ivo Machar. Na studii, která posoudí dopad na životní prostředí, se již pracuje.

Město také hodlá vyhovět dalšímu přání CHKO, aby zadalo vypracování studie celého areálu Poděbrad. "Kemp nemůže fungovat osamoceně. Byli bychom neradi, kdyby si za chvíli někdo vzpomněl a začal budovat podobná zařízení i na druhém konci areálu," odůvodnil požadavek Machar. Město také slíbilo, že nahradí louku, kterou zabere pro kemp. V blízkosti zatravní ornou půdu o stejné výměře.