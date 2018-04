U lidojedů na Borneu

Na konci šedesátých let jsme na Borneu natáčeli vůbec první film. Pamatuji si, že tam na ostrově, na tom "zeleném pekle", jak jsme říkali, byla jen jedna cesta od přístaviště ke kostelu, ale jinak, když se člověk chtěl dostat kamkoliv jinam, musel mít loďku. Já jsem byl zvědavý, jak vypadají místní kanibalové, Dajaci. Na toho prvního, kterého jsem viděl, nikdy nezapomenu. Jmenoval se Tilik Rywut a byl velikým pánem obrovského kusu země, guvernérem většího území než pět našich vlastí. Na něm bylo zajímavé, že na něm nebylo vůbec nic tak, jak jsem si představoval kanibala. Měl na sobě drahé tropiko ze Singapuru, na ruce zlaté hodinky Omega, krásný vykládaný krokodýlí řetěz, padnoucí sako a jiskrný pohled pětatřicátníka. Velice mu záleželo na tom, aby nám tlumočník řekl, že Dajaci už se lidožroutstvím nezabývají, že to bylo dávno. Byl plný touhy sdělit lidem z takové dálky, jak moderní vlastně jsou. A trval na tom, že nám musí nutně ukázat dárek, který dostal k nějakému výročí. Pořád říkal slovo "opel" a já jsem si myslel, že jsem se asi přeslechl, protože tam žádná silnice ani cesta přece není. Vydali jsme se tedy k němu lodí, přirazili ke břehu, kde stál takový rotanový hangár. On mě okamžitě svižným krůčkem vtáhl dovnitř - a tam stál na bambusových podpěrách naleštěný bílý opel bez kol. A on, ať si sednu vedle něj, že se projedeme. Oni jsou to velké děti, ti Dajaci, člověk se musí přizpůsobit jejich fantazii. Já jsem si sedl a jako malí kluci jsme se "projeli" a vydávali zvuky a "bunzovali" a tím jsme se velice spřátelili. On měl velikou radost, že jsem přijal tuto projížďku, a já měl velikou radost, že jsem se mohl "projet" po místě, kde nejsou žádné silnice.Cestujete a chcete se s ostatními čtenáři podělit o zajímavé zážitky? Nebo jim nechat jenom vzkaz čemu se vyhnout a co naopak navštívit? Pokud ano, zašlete svoje příspěvky (v maximální délce dvaceti řádků), případně i fotografie, na adresu MF DNES, Senovážná 4, P.O.Box 1080, Praha 1, PSČ 111 21 a na obálku napište heslo "Zážitky z cest."