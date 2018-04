U Kamenice bude stát rozhledna

Obec Trhová Kamenice, které patří pozemky, si před vybudováním vysílače stanovila podmínku, že ve výšce třiceti sedmi metrů bude plošina pro turisty. "Je to nejnižší možná výška, aby z rozhledny bylo vůbec někam vidět," upřesnil podmínku obce starosta Trhové Kamenice Jan Svoboda.

Vysílací věž s rozhlednou, o jejíž stavbu se bude starat společnost Český mobil, sice naruší ráz krajiny, ale ne natolik, aby to zabránilo její výstavbě. Připravovanou podobu věže již schválili také členové komise pro architekturu, urbanismus a památky Chráněné krajinné oblasti Železné hory. "Návrh jsme konzultovali asi dva měsíce, protože toto je první rozhledna na části Vysočiny v Pardubickém kraji. Měl by to být vzor pro případné další rozhledny, takže nesmíme udělat žádnou chybu," uvedl vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory František Bárta.

Kromě tří stávajících operátorů mobilních sítí může věž pojmout i další vysílače. Z rozhledny by se měl přitom turistům naskytnout pohled především na údolí řeky Chrudimky a na oblast Hlinecka. "Návštěvníci rozhledny uvidí třetinu severní části Vysočiny. Stavba tak určitě přispěje ke zatraktivnění regionu i v letních měsících," řekl František Bárta, podle kterého by rozhledna mohla být dokončená již v září nebo říjnu. "Rozhodně bude stát do začátku zimy, protože potom by stavbaři nemohli dělat základové desky," dodal.

Nová rozhledna by měla pomoci turistickému ruchu na Vysočině a zejména v Železných horách. "Rozhledna zajisté přitáhne další turisty do této oblasti, z čehož by mohly profitovat i okolní obce. Pro propagaci celé oblasti bude rozhledna určitě přínosem," dodal za mikroregion obcí Železné hory Milan Chvojka.