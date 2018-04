U Brisbane řádí žralok zabiják. Třímetrového 'kolegu' překousl vejpůl

Na plážích kolem Brisbane úřady okamžitě zavedly zákaz koupání. Před dvěma týdny přitom způsobil jiný bílý žralok rozruch na západním pobřeží země. Poté, co rybáři spatřili zhruba čtyřmetrového žraloka, jak zhruba 100 metrů od břehu hoduje na zbytcích velryby, byla uzavřena populární pláž Perth.

Mnozí pak mají ještě v paměti 12. leden tohoto roku, kdy žraloci zaútočili během 24 hodin na třech různých místech australského pobřeží a napadli potápěče a dva surfaře. Ve dvou případech žraloky tehdy odradilo to, že dostali pěstí. Když jde do tuhého, stejnou taktiku doporučuje i Steve Loveček Lichtag, který se už léta mezi žraloky potápí.

"Při setkání se žralokem je třeba zůstat v klidu, nemlátit sebou a nedělat povyk. To je první rada, kterou dávám," říká český filmař a dobrodruh. "Pokud je to žralok zvědavec, který kolem vás bude kroužit a zajímat se o vás, tak to znamená to, že si do vás chce kousnout. Nezbývá než počkat, až ho přestanete bavit a odplave," vysvětluje Lichtag s tím, že pokud to nepomůže, doporučuje ránu pěstí.

"Na rypci má Lorenziniho ampule, takový radar, do kterého když mu křápnete, vůbec mu to nedělá dobře, úplně ho dezorientujete. Je zvyklý, že před ním všechno utíká, a najednou dostane ránu. Záleží i na tom, jestli se můžete potichu zdekovat, přiblížit se k žebříku k lodi nebo se nechat proudem unášet ke břehu," říká Lichtag. Více ZDE.