U Borata doma aneb jak chutná kaviár zapíjený ropou

Tatíček chán Nazarbajev

Stojíme ve vrcholku pyramidy, kterou právě dostavěli v Astaně hned za prezidentským palácem, jenž je asi tak dvacetkrát větší než Bílý dům. Proč je tady, uprostřed mrazivé stepi, pyramida? "Myšlenka patří prezidentu Nazarbajevovi,“ říká téměř obřadně průvodkyně Zofija.

Za pár dnů máte pocit, že Nazarbajev, poslední komunistický šéf země, vymyslel i kazachstánskou žárovku.

Ale nemyslete si, že je to nějaký totalitní diktátor. Je jen umírněně represivní. Podle Amnesty International zakázal skutečnou opozici, drží tisk pod krkem a profituje ze své funkce.

Ve volbách, které byly označeny pozorovateli za ne zrovna regulérní, získal 91 procent. "Ale i opilý Kazach vám řekne, že ho miluje,“ podotýká jeden český obchodník, který žije v zemi už několik let.

Brzy zjistíte, co vám Kazachstán připomíná: takhle nějak by to vypadalo v Česku, kdyby nepadl režim, jen by probíhala perestrojka. Papaláši by přesedli z ústředních výborů do dozorčích rad a z šestsettřináctek do mercedesů. Staré návyky by žily dál.

Když pamětník otevře Kazachstánskou pravdu v den 15. výročí nezávislosti země, najde povědomé titulky: Od stability přes modernizaci k rozkvětu, Svět zdraví Kazachstán, Náš společný dům - šťastná země, Hrajeme si a učíme se...

Ale než uděláte nad Kazachy kříž, pohleďte na druhou stranu mince. Všechno je totiž tak nějak složitější. "Jak mají mít skvělou demokracii, když ji nikdy neznali?“ říká český podnikatel. "Nemají ji v sobě.“