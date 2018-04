U Blbejch, U Mrtvolky, U Suchý Dásně. Hospody v Česku se zvláštním jménem

U Mrtvolky (Valašské Meziříčí) . "Dřív se to tu jmenovalo U Nemocnice. Jenže kousek odtud je patologie, tak lidé začali říkat, že jdou k mrtvolce na pivo. Oficiálně jsme takhle restauraci přejmenovali před rokem a půl a myslím, že to lidi táhne, máme plno. Spousta se jich vyptává a směje se, ale je to prostě zvyk," vysvětluje provozovatel Petr Zahradníček.

Hrom do police (Praha - Vinohrady). Nad tímhle pojmenováním jsem si jako Vinohraďák lámal hlavu celé měsíce. Přitom je to tak prosté. "Jednoduše, majitelé pivovaru vlastní tenhle dům. A jde o Měšťanský pivovar Polička, proto se to jmenuje Hrom do police," pomohl mi rozlousknout záhadu provozní Jiří Beneš.