U Bečvy zahnízdil mimořádný počet ledňáčků

Podle ornitologů a ochránců přírody to je asi nejvíc za posledních deset let. "Ledňáčků u nás opravdu přibylo, a to především v letech po povodních. Velká voda jim vytvořila na březích řek příhodnější podmínky, takže v místech, kde není dosud nová regulace, se jim daří," řekl pracovník referátu životního prostředí ve Vsetíně a ornitolog Jan Pavelka.

Vyšší počet hnízdících ledňáčků u zdejších řek a potoků je podle něj zřejmě také důkazem toho, že voda v řekách je znatelně čistší, žije v nich tím pádem i více ryb, kterými se tito ptáci živí. "Je ale pravda, že populace tohoto druhy vždy kolísala, a to hlavně v závislosti na krutých zimách, kdy třeba v celé Evropě řádily mrazy. Tehdy dost vymírají. Důležité ale je, že u nás jsou stabilně a letos je jich hodně," řekl.

Tento rok je navíc zdejší ornitologové ve spolupráci s ochránci přírody sledovali a sčítali mnohem pozorněji, Česká společnost ornitologická vyhlásila totiž ledňáčka ptákem roku 2000. "Výborně se to hodí, letos je mohou při troše trpělivosti pozorovat i zvídaví turisté. V červnu a červenci už hnízdící páry vyvedly v průměru čtyři až pět mladých, takže poletují doslova všude kolem vody. Na zimu ale odletí zase na jih," dodal Pavelka.

Aby na řece Bečvě udrželi populaci ledňáčků silnou, plánují už ochránci přírody vytvářet na jejich březích umělé hnízdní nory. "Místa jsme si vytipovali, jsou to hlavně nezregulované břehy," uvedl valašskomeziříčský ochránce přírody Milan Orálek. Letos se podle něj objevili ledňáčci i na docela unikátních místech, kde ještě nikdy nebyli. Hnízdí na přítocích Bečvy u Bystřičky a Růžďky, ale i tradičně v okolí Janové, Halenkova, Vsetína, Rožnova pod Radhoštěm, Zubří a na několika místech za Valašským Meziříčím.