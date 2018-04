Tyrolské (cestovní) elegie

Poměrně značné klesání je jen ze Seefeldu do Telfsu, jinak je to trasa velmi mírná a méně frekventovaná.Budete-li v Seefeldu pokračovat po hlavní č. 177, dojedete přes Zirl do Innsbrucku.Lze se tak vyhnout i Mnichovu - pro změnu uvádím příklad cesty od jihu. Z Mittenwaldu lze jet i přímo rovně po slnici č. 11 na Walchensee a Kochelsee (mezi oběma jezery jsou ale dost zdržující serpentiny) a pak přes Bad Tölz a Holzkirchen (č. 13) na dálnici A 8 od Kufsteinu a na obchvat A 99.Nad Mittenwaldem se tyčí Karwendelspitze s jednou z nejslavnějších německých sjezdovek, od prosince 1999 oficiálním neupravovaným freeride-terénem.Při cestě do Innsbrucku a především do Zillertalu a na Hintertux lze také odbočit za Mnichovem z dálnice na silnici č. 13 na Bad Tölz a potom na 318 a do Zillertalu dojet po 307 nebo 318 přes Tegernsee a navazující rakouskou 181 okolo Achensee. Achensee je nádherné jezero se stěnami hor vyrůstajícími přímo z vodní hladiny.Do řady známých oblastí a na všechny tyrolské ledovce lze dojet bez dálnice a povinné Vignette. Je však třeba dobře zvažovat, zda a kdy se cesta po těchto běžných silnicích vyplatí. Někdy je vhodnější průchodnější dálnice, jindy mohou lepší právě tyto varianty.Projet Mnichov lze za dvacet minut - ale jen pár hodin k ránu. Jindy je to na hodinu i více, o popojíždění a smogu nemluvě. Především při návratech bavorská metropole hrozí a deprimuje. Co s ní?Obchvat A 99 je šikovný při příjezdu po A 8 od Rosenheimu a Kufsteinu, ale naprosto nevhodný při cestě z Garmische (A 95). Při této cestě se při „Staugefahr“ (nebezpečí zácpy, samozřejmě dopravní) osvědčuje uhnout ve Wolfratshausenu na Sauerlach, což je velmi slušná spojka na dálnici od Kufsteinu a na obchvatovou A 99.Lyžař by měl vychutnávat těšení na hory nebo právě skončený požitek a cesta by pro něj neměla být stresem. Přejme si tedy, aby se i nám dařilo zmírnit strasti alpského putování na co nejmenší míru.Podle mého názoru by bylo dobré, kdyby se se svými zkušenostmi ozvali i další. Napsat nám můžete na e-mailovou adresu iglobe@mafra.cz