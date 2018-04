Týnecký střep doprovodí zahájení letošní výstavy

Románský hrad, jenž se vypíná nad řekou v Týnci nad Sázavou, ožije o víkendu středověkou kulturou. Město a několik iniciativních obyvatel na sobotu a neděli připravili akci Týnecký střep, která letos poprvé doprovodí zahájení výstavy Nového sdružení pražských umělců v Týnci. Víkendový program budou provázet vystoupení skupiny historického šermu, divadelníků, muzikantů i uměleckých řemeslníků. "Akce vznikla z nápadu několika lidí, kteří se zabývají výtvarným uměním, ať již to byli lidé z Galerie u Rotundy nebo já jako výtvarník. Město nám vyšlo velmi vstříc, a to i finančně, takže jsme byli schopni tuto akci letos poprvé uspořádat," uvedl jeden z organizátorů, výtvarník Martin Gudev z Nového sdružení pražských umělců. "Naše sdružení pořádá na hradě v Týnci své výstavy každé dva nebo tři roky, a tak jsme letos chtěli doprovodit výstavu i dalšími akcemi, které by k výstavě přilákaly ještě více lidí," dodal. Zahájení Týneckého střepu provede starosta města Zdeněk Březina v sobotu v 11 hodin a okamžitě poté začnou šermířská vystoupení a ukázky historických uměleckých řemesel ve stáncích v okolí hradu. Odpoledne ve 13 hodin se uskuteční v týnecké rotundě koncert a o půldruhé hodiny později slavnostní vernisáž výstavy Nového sdružení pražských umělců. Navazovat bude divadelní představení, dětské soutěže a šermířská vystoupení až do sobotního podvečera. Nedělní program bude podobný tomu sobotnímu. Jeho základem budou opět nejrůznější scénky historických šermířů, ukázky staré řemeslné výroby, divadelní představení a dětské soutěže. Dopoledne by u týneckého hradu měla být dokonce upálena i čarodějnice. Výstava Nového sdružení pražských umělců v Týnci nad Sázavou není jedinou akcí, kterou toto umělecké sdružení v těchto dnech pořádá. Paralelně s týneckou výstavou se titíž umělci prezentují i v Praze na Strahově v rámci letošního programu Praha - evropské město kultury 2000. Pokud bude mít letošní první zkušební ročník Týneckého střepu u publika úspěch, plánují organizátoři jeho opakování v příštích letech. "Letos jsme předpokládali, že uspořádáme dva takové víkendy, ovšem nakonec z programových důvodů bude jen jeden. Pro začátek by to ovšem mohlo stačit. Pokud bude zájem veřejnosti velký, možná za rok by to mohly být i víkendy dva nebo tři," dodal Martin Gudev.