Tým Leopolda Sulovského je z K2 zpátky doma

Jak proběhly poslední dny cesty domů?

Po cestě do Islámábádu jsme si ještě udělali výlet a navštívili jsme oblast Hunza. Jedná se o nejkrásnější oblast Pákistánu. Mimo jiné je tam čisto, protože místní jsou úplně jiní než ostatní Pákistánci.

Jak to myslíte jiní?

Například se tam v restauracích podává alkohol. V porovnání s ostatními oblastmi je to velmi svobodná část země. Normálně tam potkáte ženy, které nejsou zahalené jako všude jinde.

Jaký alkohol se tam dá pořídit?

Není problém v obchodech koupit čínské pivo, jedenáctku. Taky si tady pálí vlastní kořalku, které říkají "hunzawater". Ochutnali jsme ji, ale není to nic moc.

Kolik dní jste prožili v Islámábádu?

Celkem šest nocí.

Už jste se určitě těšili domů, jak ty dny uběhly?

Měli jsme docela dost práce. Mimo jiné bylo nutné připravit cargo, sbalit, sepsat seznamy. A také jsme navštívili českou ambasádu, kde nás úžasně přijali.

Jak takové přijetí probíhalo?

Byly to úplné hody. Začínali jsme čerstvým pečivem. Dostali jsme vynikající guláš, já osobně jsem si byl dvakrát. Vrcholem byly steaky, které se připravovaly na grilu na zahradě. Hostina nebrala konce.

Jak dlouho trval let?

Koupili jsme si sice levnější let, ale myslím, že to jsme neměli dělat. Třeba osm hodin jsme čekali v ománském Muscatu a dvanáct hodin ve Frankfurtu.

Jaké bylo přijetí doma?

Mě čekal doma syn, bylo to příjemné.

Co budete dělat v nejbližších dnech?

Budeme se muset věnovat partnerům expedice. Zpracovat fotografie, utřídit si dojmy. To nějakou dobu potrvá.

Chystáte třeba knihu nebo film?

Určitě připravujeme dokument a přemýšlíme i o knížce. Zatím nemáme jasno, ale uvidíme.

A co nějaká další výprava?

Přemýšlím o nejvyšší hoře Ameriky. Aconcaqua je pro mne velké lákadlo. No a ještě předtím pojedu jako průvodce pod Mount Everest. Na to se moc těším, protože něco takového jsem ještě nikdy nedělal. Dohodli jsme se na tom s Rudolfem Švaříčkem z cestovní kanceláře Livingstone.