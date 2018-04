Tygří klášter, jedna z největších turistických atrakcí Thajska

Pomazlení s šelmou na řetězu

Součástí kláštera je malý kaňon, do kterého tygry každé odpoledne na pár hodin vyvedou. Všichni návštěvníci si je tady mohou prohlédnout, pohladit, pomuchlovat a samozřejmě také vyfotit.

Tygři jsou sice pro jistotu přivázaní k těžkým betonovým skružím, ale jejich řetězy jsou volné a umožňují jim celkem svobodný pohyb v okruhu několika metrů. Pro obyčejného smrtelníka tak pomazlení s chlupatou šelmou či krátké posezení u její hlavy představuje slušný adrenalinový zážitek.

Každý turista dostane průvodce, který ho pomalu doprovází od jednoho tygra k druhému. U jednoho se na chvíli posadí, s dalším ho průvodce vyfotografuje.

Thajsko, tygří klášter Pha Luang Ta Bua

Hladila tygra a cítila ohromnou energii a divokost

"Cítila jsem se jako v transu. Když jsem tygra hladila, vnímala jsem úžasnou energii a divokost, která v jeho těle dřímá. A přitom se nemusel ani pohnout," komentovala setkání s tygrem Američanka Kate Johnsonová, která si do tygřího kláštera udělala jednodenní výlet z Bangkoku.

A nebála se? "Slyšela jsem, že tygři mají právě po obědě, chce se jim spát, takže se jen líně převalují ze strany na stranu a ochotně cení tesáky do fotoaparátů. Proto jsem ani neměla strach. Ale i tak z nich sálá obrovská živočišnost, takže je to opravdu nezapomenutelný zážitek. A přestože když je na thajské poměry dost drahý, asi bych zaplatila i víc," tvrdí Američanka.

Vstupné do kláštera se nedávno zvýšilo ze 300 na 500 bathů, což je v přepočtu zhruba 300 korun. Jen pro srovnání, večeře vyjde v Thajsku na 50 korun.

Vybraní turisté dostanou tygra na vodítko a mohou ho odvést ze soutěsky, ale pod kontrolou opata

Z útulku pro sirotky se stalo rodiště tygrů

Příběh populární turistické atrakce začíná jako pohádka v roce 1999. Tehdy dostal thajský klášter Pha Luang Ta Bua, kterému se však dnes neřekne jinak než Tygří klášter, první tygří mládě, které nalezli vesničané opuštěné a hladové v džungli. Přestože krátce poté zemřelo, historka se roznesla do okolí a lidé přinesli do kláštera v následujících měsících několik dalších tygřích mláďat. Většinou prý šlo o stejný případ – pytláci zabili matku a mláďata nechali na místě.

Objevily se však i zprávy, že pár tygrů mniši koupili na ilegálních farmách. Ať tak či tak, další tygříci se už rodili v klášteře. V současné době se mniši a početný tým dobrovolníků stará o čtyři desítky šelem, ke kterým je třeba přičíst stovky dalších zvířat, od divokých prasat a pávů až po koně či buvoly. Ta všechna v podivném klášteře žijí.

Lidská výchova z nich dělá domácí kočky

Ale klášter má i své kritiky. Ochráncům zvířat se nelíbí podmínky, ve kterých tygři žijí. Většinu dne stráví v malých klecích bez výběhu a jejich stravu tvoří vařená kuřata a sušené kočičí žrádlo. Maso je vařené proto, aby tygři ztratili chuť na syrové maso a čerstvou krev a tudíž nebyli agresivní.

Jedním z odpůrců kláštera je i Američan John, žijící v Thajsku už dvacet let. John vodí turisty na treky do národních parků, kde se snaží zachytit stopy posledních volně žijících tygrů. "Tygři v přírodě a tygři v klášteře jsou úplně jiná zvířata. Tohle nejsou tygři, ale domácí kočky," stěžuje si.

I když jsou tygři na řetězu, mohou se v prostoru několika metrů volně pohybovat. Na dovádění s tygry osobně dohlíží představený kláštera.

V thajské divočině žije kolem dvou stovek tygrů, ale pro člověka nejsou nebezpeční, protože se ho bojí. "Mnohem nebezpečnější je třeba divoký slon. A možná také tygři v klášteře. Z těch davů lidí mohou být vystresovaní a až jednou nebude mít některý z tygrů svůj den, kdovíjak to dopadne," varuje John.

Ale představený kláštera se něčeho podobného nebojí. "Je nám jasné, že kdyby tygr napadl člověka, rychle by se to rozkřiklo a turisté by k nám přestali jezdit. Proto se snažíme podobnou situaci vyloučit poctivým a dlouhodobým výcvikem. S drezurou malých tygříků začínáme již ve třech týdnech, kdy jsou odebrány matce a místo s ní žijí s lidmi," vysvětluje opat.

Klášter je továrnou na peníze

Přestože představený kláštera tvrdí, že by chtěl část tygrů jednou vrátit zase zpátky do přírody a pro další vybudovat moderní areál, stopař John mu nevěří.

"Již sedm let představený chrámu tvrdí, že chce vybojovat nákladný projekt ostrova, kde by šelmy žily volně a postupně by se připravovaly na přesun do přírody. A lidé by je mohli pozorovat chráněni osm metrů širokým a šest metrů hlubokým příkopem. Cena projektu je vyčíslena na 20 milionů bathů. Ale proč se ten projekt již dávno nerealizoval, když jen za měsíc klášter vydělá pět, možná až 10 milionů bathů? Jen ze vstupného má chrám denní příjem 250 tisíc bathů (zhruba 150 tisíc korun) a další peníze získává z focení, prodeje suvenýrů a individuálních návštěv. A náklady? Téměř žádné. Dobrovolníci i mniši pracují zadarmo, takže se utratí jenom za žrádlo," argumentuje se John.

S největší pravděpodobností tak byl tygří klášter vymyšlen a postaven pouze jako dokonalý stroj na peníze, jako moderní zoo, která nabídne návštěvníkům výjimečný zážitek a nechá si za něj také výjimečně dobře zaplatit.