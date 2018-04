Týdny strachu pod Etnou

Etna, téměř 3400 metrů vysoký obr, ovlivňuje život celého ostrova velkého jako Morava. Příkladným způsobem znázorňuje kontrasty Sicílie - nezkrotného živlu v idylické krajině. Letní teploty dosahují v Catanii 36-37 stupňů a v noci rtuť nesestoupí pod 24. Proto si ti, kteří si to mohli dovolit, odnedávna stavěli letní byty ve vesnicích na úpatí sopky.

Autem se vyšplháte do Zafferana Etnea, do 600 metrů nadmořské výšky, během třiceti minut. Jste na půli cesty mezi sopkou a mořem, které leží hluboko pod vámi. Večer si musíte vzít lehký svetřík, jinak vám bude zima. Totéž platí i o Nicolosi ve výšce 700 metrů, která leží na hlavní silnici k horskému motelu Sapienza (1900 m) a k lanovce, která v zimě vozí, či lépe řečeno vozila lyžaře až do výšky 2700 metrů.

Hora otevřela nový kráter

Život Nicolosi byl ohrožen erupcí sopky, která začala zhruba před třemi týdny. "Nyní se zdá, že nám Etna nabídla příměří, ale před 10 dny to nevypadalo dobře," říká starosta obce Salvatore Moschetto. "Zpočátku láva začala proudit z nového kráteru ve výšce 2700 metrů. Pro nás to znamenalo jen kouř a popel, na otřesy jsme zvyklí. Ale pak se otevřel úplně nový trychtýř ve výšce 2100 metrů a láva směřovala přímo na nás. Už jsme začali připravovat nouzová opatření. Byly připraveny bagry, exkavátory a další stroje, které měly vybudovat kamenné hráze a nasměrovat tak tok lávy mimo obce. Ale láva již týden stojí asi 4,5 kilometru od vesnice a zdá se, že se proud zcela zastavil," dodává starosta.

Neodhadneme, kde se láva vyhrne, říkají experti

Přírodní park Etna se zrodil v roce 1987. Má rozlohu 59 tisíc hektarů, z nichž 19 tisíc v zóně A patří státu. Platí zde naprostý zákaz stavět a i vstup je přísně kontrolován. Tato místa lze v dobách, kdy je sopka v klidu, navštívit s průvodci. Etna není jen sopka vypouštějící čas od času lávu, dým či popel. Je to i krásná horská oblast, v dolních částech plná zeleně, se zajímavou faunou a flórou. Od poloviny prosince do konce února, někdy i v březnu, se zde dá lyžovat. Městečka na úpatí Etny jsou proslavena silným vínem, mandloněmi a citrusy. Čerstvě utržený citron každého přesvědčí, že s tím, co si kupuje v obchodě, nemá co do chuti nic společného. Profesor Gaetano Boschi, předseda Italského ústavu geofyziky a vulkanologie, říká: "Na Etně jsou nejnebezpečnější takzvané ingrottamenti: za teploty přes 1200 stupňů se z kamene stane magma, které vyplní veškeré prázdné prostory pod povrchem. Je tedy možné, že se podzemní tok lávy přesune o několik set metrů a magma začne vyvěrat na místě, které jsme nečekali, a my opravdu nemůžeme předpovědět, kdy a kde k tomu dojde."

Jeho slova potvrzuje Jean-Louis Cheminée, francouzský vulkanolog, ředitel pařížského ústavu Globe: "Myslím, že italské úřady si doposud se situací poradily velmi dobře, práci koordinuje vedení Civilní obrany, které má dlouholeté zkušenosti v kritických situacích. A myslím si, že alespoň Nicolosi v tomto okamžiku akutní nebezpečí nehrozí."

Pochvala zahraničních expertů je balzámem pro duši Franka Barberiho, šéfa italské Civilní obrany. Po zemětřesení ve Furlansku v roce 1976 byla v Itálii ustavena zvláštní struktura Civilní obrany, která zasahuje při kalamitách všeho druhu. "Myslím, že máme situaci pod kontrolou a jsme připraveni na kritické situace," říká Barberi.

Na Etně s tím však všichni nesouhlasí: "Barberi a různí experti situaci ze začátku podcenili," říká jeden z horských průvodců Carlo Vansi. "My žijeme celý život pod sopkou a dokážeme vycítit nebezpečí mnohem lépe než někteří takzvaní experti. A trvalo to týden, než jsme přiměli předsedu provinční rady Nella Musumeciho, aby požádal o vyhlášení krizové situace." Na Etnu pak přijel i vicepremiér římské vlády Gianfranco Fini, který řekl: Moje přítomnost zde je konkrétním důkazem, že situaci sledujeme a obyvatelstvo neopustíme".

Turistů ubylo

Prozatím jedinou obětí Etny je turistický ruch. V červenci a v srpnu jsou hotely okolo sopky vyprodány a u lanovky se čeká i dvě hodiny. Římská vláda prozatím uvolnila 18 miliard italských lir (v přepočtu asi 320 milionů korun) na podporu majitelů hotelů, restaurací a obchodů. "Postačí předložit daňové prohlášení z loňského roku a my každému vyplatíme 75 procent loňského obratu, takže nikdo nezůstane na mizině," říká předseda provinční rady Musumeci. "Činnost Etny patrně poškodí i některá přímořská letoviska, například Taorminu, kde nám hlásí o 15 procent méně turistů než vloni. Ale nic dramatického."

"Pro nás ale tou první věcí bylo zaručit bezpečnost obyvatel," říká Barberi. Proto jsme nasadili velký počet bagrů a exkavátorů, abychom postavili hráze, které mají nasměrovat tok lávy. Doposud se nám to podařilo, i když jsme zaznamenali dílčí porážky. V některých případech jsme nasadili letadla Canadair, která v této době používáme hlavně k hašení lesních požárů. Několik tun vody okamžitě zchladilo lávu a její tok se zastavil," dodává Barberi.

A v případě, že by se tok lávy nezastavil? "Ve všech obcích na úpatí E tny - je jich více než 15 - existují plány na evakuaci. V případě, že by skutečně došlo k nejhoršímu a Etna by se rozhodla nás vytrestat, víme, kam jít," říká starosta Nicolosi. "Bylo by to přirozeně nouzové řešení. Pak by ale vyvstala otázka, z čeho by ti lidé eventuálně museli žít, ale i pro tyto případy již existují zákony." Barberi dodává: "Máme podobné plány i v jiných kritických oblastech. Loni jsme provedli cvičení civilního obyvatelstva a není to jednoduché. Jsme národ individualistů a přimět Itala, aby uposlechl příkazu, je tvrdá práce. Ale jsem optimista, protože v tragických situacích jsou lidé obětaví a solidární."

... zato zvědavců přibylo Sicílie je vedle Řecka nejstarší kulturní částí Evropy. Pod Etnou se vystřídali Řekové, po kterých v nedalekých Syrakusách zůstaly 2500 let staré chrámy, Římané, jejichž velké vily dodnes stojí, a Normani - ti zanechali stopy na překvapivě velkém počtu blonďáků s modrýma očima.

Zatímco turistický ruch ochabl, k soptící hoře se sjíždějí lidé, které jako magnet přitahuje nezkrotný přírodní živel a snad i nebezpečí. "V téhle situaci to nejhorší je hlídat čumily a všelijaké šílence," říká prefekt z Catanie Alessandro Di Pace. "Já vím, že pohled na bouřící sopku je úchvatný. Asi to někomu připomíná ďáblovu kuchyni v pekle. A tak je zvědavý, obchází naše kontroly a pak dostane ránu do čela jako nedávno jeden Holanďan. Naštěstí nic vážného." Policisté odhánějí hloučky zvědavců přijíždějící z celého světa. Přístup mají pod dohledem povoleny pouze velké televizní stanice a známí reportéři. Nejstřeženější je silnice z Nicolosi směrem k horskému hotelu Sapienza. Tam je hlavní fronta boje s Etnou.

Bojovníci se živlem zůstávají v pozadí

Protože si erupce nevyžádala žádné oběti na životě, tichý a vytrvalý boj mužů v bagrech a exkavátorech zůstal doposud ve stínu. "Nad hotelem ve výši 1900 metrů byla dolní stanice kabinové lanovky," líčí práci záchranářů policejní komisař Achille Dello Russo. "Kabiny jsme dali dolů. Láva bohužel spálila horní stanici lanovky - shořela jako kus papíru během dvou minut. Pak se dala do pilířů. V tom okamžiku zasáhly bagry a exkavátory a vyhloubily tři řady hrází s cílem svést lávu někam mimo níže stojící hotel. Musím vám říci, že jsem alespoň ve třech případech viděl šoféry bagrů ujíždět na poslední chvíli před proudem lávy. Nespali někdy tři dny a noci za sebou. Podle mě to jsou hrdinové."

Ještě minulé úterý se zdálo, že veškerá snaha bude zbytečná. Láva přetekla dvě hráze a začala zdolávat tu poslední. Canadair shodil na lávu studenou vodu, a proud se zastavil. Jako zázrakem se sopka uklidnila a magma se zastavilo 20 metrů před horským hotelem Sapienza.

Život v hotelu běží, jako by se nic nedělo

Neuvěřitelné je, že i v situaci, kdy se každým okamžikem očekává příkaz k překotné evakuaci na džípu, se uvnitř hotelu dokončují adaptační práce. Hotel je majetkem Italského horolezeckého klubu (CAI) a řídí jej Nino Corsaro se svou belgickou manželkou Christiane a dcerou. "CAI se rozhodl vše zmodernizovat. Doposud jsme do toho vložili milion dvě stě tisíc marek. Přece to neopustíme," říká paní Christiane. Manžel dodává: "Já jsem přesvědčen, že k nám sopka bude hodná. Už jednou, v roce 1983, měl hotel na kahánku a všichni byli připraveni k útěku. A nakonec se nic nestalo."

Víra je dobrá věc, ale v pozadí stojí řada džípů a nákladních automobilů karabiniérů a hasičů. "Během rekordně krátké doby jsme schopni naložit a odvézt všechny dělníky i materiál včetně kabin pro lanovku," říká kapitán karabiniérů. Minulou neděli arcibiskup z Catanie konal velké procesí před svatostánkem připomínajícím zázračné zastavení jednoho z předchozích výbuchů sopky: "Čím vřelejší bude vaše modlitba," řekl početným věřícím, "tím chladnější bude láva." A k novinářům dodal: "V každém případě je třeba žádat Pána Boha, aby nás vyslyšel, a myslím, že procesí posílí víru všech."

Nejbližší budoucnost: dunění, popel a dým

A jaké jsou perspektivy? "V tomto okamžiku panuje relativní klid," říká vulkanolog Boschi. "Ale tomu se prozatím nedá věřit. Před týdnem profesor Barberi řekl, že kritická situace je za námi a dvě hodiny poté jsme bojovali o záchranu lanovky. Fakt je, že tentokrát je erupce mnohem silnější než v letech 1992 či 1983. Nevím, zda odpovídá pravdě, že je nejsilnější za posledních 500 let, protože tohle nikdo nemá vědecky podloženo.

Předpověď bude možno formulovat za dva týdny. Prozatím si musíme zvyknout na dým, popel a temné dunění." "Když žijete pod Etnou," říká pan Carlo Denza ze Zafferana Etnea, "musíte být trochu fatalista. Je to nebezpečné, ale krásné. Navíc, jak každé dítě ví, z lávy se časem zrodí úrodná půda. Podívejte se na tu krásnou vegetaci. A zajeďte si do borového háje Platania dva kilometry odsud. Tak krásný les nenajdete ani v Alpách."