Týden v USA může být nyní stejně drahý jako týden ve Středomoří

Spojené státy jsou pro individuální turistiku jako stvořené. Bohatá síť ubytovacích zařízení, výborná infrastruktura a levný pronájem auta spolu s nízkou cenou paliva jsou pro tento způsob cestování ideálním koktejlem. Navíc od loňského podzimu lze do USA cestovat bezvízově. Není tak problém rychle reagovat na aktuální nabídku letenek.

Minulý rok stála letenka do New Yorku nebo Bostonu okolo 15 tisíc korun, a to i mimo sezonní špičku. Letos se pak daly do některých destinací sehnat letenky z německých letišť za rekordně nízké ceny, zhruba za 3 600 korun - více ZDE.

Běžné ceny jsou sice vyšší, ale sehnat letenku okolo 10 tisíc korun není problém a často se lze dostat na ještě nižší částky. V tomto případě je ale nutné počítat s odletem z některého západoevropského letiště.

Poznámka: všechny uvedené ceny jsou kalkulovány při kurzu 1 USD - 19 Kč.

Levnější letenky z Londýna i Prahy

Nejširší nabídku levných letenek do New Yorku nebo Bostonu najdeme z londýnských letišť. Například na říjen (sobota – neděle) lze bez problémů najít letenku z londýnských letišť na týden již od 6 900 korun, ve vybraných termínech pak ještě o tisíc korun levněji. A rozhodně se nejedná o nějak výjimečné ceny.

V podobných relacích se pohybují ceny letenek mnoha leteckých společností. I při započítání letenky do Londýna se s rezervou dostanete pod 10 tisíc korun za letenku. Ve stejném termínu se lze do New Yorku dostat z Prahy za 11 tisíc korun, z Mnichova či Vídně od zhruba 9 tisíc korun. Velmi podobné ceny platí pro celou podzimní sezonu.

Vedle běžně nabízených cen se nyní vyplatí sledovat akční nabídky leteckých společností. Ceny se často pohybují až na polovině standardních nabídek. Akční nabídky můžete sledovat například zde: akcniletenky.com.

Ubytování a pronájem auta

Ubytování i zapůjčení auta je také nejlepší si zajistit přes internet. Pokud se chystáte do měst, kde lze očekávat větší poptávku po ubytování, raději se zamluvte hotel předem. Mimo velká města lze ovšem cestovat "naslepo" a ubytování hledat až na místě. Jen je vhodné i předem zapsat jména a adresy potenciálních hotelů na trase, čímž ušetříte čas při bloudění.

Především u hlavních silnic je velmi široká síť motelů hned několika sítí (například Super 8 nebo Motel 6). Nečekejte v nich superluxusní ubytování, ale za průměrně 50 až 60 dolarů za pokoj a noc nabídnou solidní komfort s kompletním vybavením a často i jednoduchou, ale bohatou snídaní.

Bez víza Od loňského listopadu lze cestovat do USA v bezvízovém režimu. Pro cestu je však nutné splnit dvě podmínky: vlastnit biometrický pas (na jeho vydání mají úřady měsíc, v praxi je ale většinou hotový výrazně dříve) a před cestou vyplnit internetový formulář ESTA. Podrobné informace najdete v tomto článku.

V turisticky exponovaných místech pak lze hlavně mimo sezonu najít ještě levnější ubytování. Pro aktuální nabídky se vyplatí zastavit u lokální čerpací stanice, kde by neměl chybět sešit s nabídkou ubytování včetně slevových kuponů. Tyto nabídky často na internetu chybějí.

Drahá města

Ubytování ve městech bývá o poznání dražší. Například na Manhattanu jen stěží seženete hotel s cenou pod 100 dolarů za pokoj a noc. A většina levných nabídek představuje opravdu spartanské ubytování na úrovni hostelu.

Řešením je hledat ubytování v okolních čtvrtích s dobrou dostupností veřejné dopravy. V případě New Yorku je zajímavou volbou protější Jersey City, kde lze sehnat noc v motelu již od 60 dolarů. Dostupnost do centra Manhattanu je přitom výborná, a to až do pozdních nočních hodin.

Okolní čtvrti jsou v případě New Yorku ideálním místem pro ubytování i v případě, kdy cestujete autem. Za vjezd na Manhattan a do některých dalších částí New Yorku se platí mýtné ve výši zhruba 9 dolarů a především ceny parkovného jsou závratné.

Za parkování si pak nemalé částky účtují i hotely, a navíc ne vždy ho vůbec nabízejí. U motelů v New Jersey je přitom parkování zdarma. To samé platí i v centru Bostonu, parkování je drahé a ne vždy dostupné.

Jinak cestování po USA autem je ideální. Vzdálenosti jsou obrovské a veřejná doprava není při krátkodobém pobytu dostatečně časově flexibilní. Půjčení automobilu přitom není drahé. Mimo sezonu stojí týdenní pronájem menšího sedanu (velikosti Škody Octavia) přibližně 160 dolarů včetně pojištění. Výhodné ceny je ale nutné hledat.

Paradoxně bývá výhodnější zamluvit automobil například na britských stránkách autopůjčovny (platí pro celosvětové sítě autopůjčoven), než přímo na amerických stránkách společnosti. Cena se může lišit i o 50 procent. Výhodné nabídky najdete i na některých specializovaných serverech věnujících se pronájmu automobilů.

Cena paliva je v USA z našeho pohledu nízká. Za galon si čerpací stanice účtují nyní okolo 2,60 USD, litr paliva tak vychází na velmi příjemných 13 korun. Ceny paliva se regionálně liší, aktuální situaci lze sledovat na internetu - hledejte například zde.

Vedle nízké ceny paliva jsou USA i oázou pro šetrné řidiče. V autopůjčovně sice do rukou dostanou automobil s výhradně benzinovým motorem a o objemu minimálně 1,8 litru, díky stylu jízdy, nízkým rychlostním limitům a poměrně plynulému provozu se však i s takovým motorem lze dostat na průměrnou spotřebu okolo šesti sedmi litrů paliva na sto kilometrů. A to bude mít půjčený automobil s největší pravděpodobností automatickou převodovku.

Kde půjčit auto www.hertz.com www.budget.com www.avis.com (vyzkoušejte například i britské stránky poboček s koncovkou co.uk) www.holidayautos.de/ www.vroomvroomvroom.com/

Po USA se jezdí pohodlně

Stravování V případě stravování si v USA užije především milovník rychlého občerstvení. Den může začít obří kávou s koblihou nebo bagelem ve všudepřítomných občerstvovnách Dunkin Donuts. Oběd poskytne široká paleta stravoven s převážnou nabídkou hamburgerů, mexické a italské kuchyně a na večeři se vyplatí jít do restaurací s obsluhou. Ceny jsou podobné jako u nás. Za 10 dolarů se v rychlém občerstvení přejíte k prasknutí, v restauraci pak zaplatíte za obří hamburger s hranolkami a pitím 15 dolarů a více. V restauracích s obsluhou však nezapomeňte na téměř povinné spropitné ve výši 12 až 20 procent z celkové ceny.

Jak již bylo naznačeno, jezdit po USA není žádná divočina a průměrně zkušený řidič by neměl mít problémy. Jezdí se vpravo jako u nás, provoz je dle možností plynulý a rychlostní limity se jen málokdy přehoupnou přes stokilometrovou hranici. A dodržují se! Řidiči nepřekračují limit o víc než 10 procent, většina jich pak jede do limitu.

Mimo dálnice, jejichž síť je především na severovýchodním pobřeží velmi hustá, pak tempo jízdy ještě klesá.

Tuzemský řidič si bude muset zvykat na automatickou převodovku, která v USA v autech výrazně dominuje. Bude si muset zvyknout i na často používané červené blinkry, na převážně textové dopravní značky, semafory až za křižovatkou nebo na neoznačené lokální křižovatky, kde platí pravidlo, že kdo první přijede, ten také první odjede, a kde je nutné za každých okolností zastavit.

Poklid amerického ježdění je nakažlivý a zpět se vám do české džungle nebude chtít. Jediné, co lze s klidným svědomím oželet, jsou mnohaproudé dálnice často lemované dalšími souběžnými silnicemi. Zde vyžaduje jízda hodně pozornosti, minout nájezd nebo zvolit nesprávný se stane velmi snadno. Důrazně doporučujeme použití navigace. Lze použít třeba i vlastní, jen musí obsahovat potřebné mapy USA. To ale není zcela standardní, najdeme je především u drahých modelů. Naštěstí navigaci půjčí za poplatek každá autopůjčovna.

Týden za 15 000 - nic nemožného

Pokud výše uvedené náklady sečtete, lze týdenní výlet do USA (na východní pobřeží) pořídit již do 15 000 korun za osobu, v případě, že cestují minimálně dvě osoby. K tomu je nutné přičíst náklady na stravování a další drobné výdaje. V ceně je ale naopak započítán pronájem auta včetně nákladů na palivo. Ceny se tak přibližují nebo vyrovnávají cenám za týdenní pobyt u Středozemního moře.

Tipy na cestu Boston - New York

Podle ceny letenek se rozhodněte pro Boston nebo New York. V některých případech lze volit i letenku s příletem do jednoho z měst s odletem z toho druhého. Taková letenka ale bude pravděpodobně dražší a v případě půjčení auta v jednom městě a vrácení v druhém budete platit poplatek.

Nákupní ráj Především nyní v době krize jsou Spojené státy rájem pro nákupy. Značkové oblečení je zhruba třikrát až pětkrát levnější než u nás. Menší rozdíly jsou u evropských značek, americké jsou levnější. Pokud nákupy milujete, jeďte hodně na lehko a nezapomeňte na velký kufr či rovnou dva (podle jednotlivých leteckých společností lze mít na transatlantickém letu jedno zavazadlo do hmotnosti 32 kilogramů nebo dokonce dvě po maximálně 23 kilogramech). Elektronika již tak výhodná není, a to především ta nižších kategorií. Levnější jsou notebooky a fotografické vybavení. Pozor u mobilních telefonů, aby podporovaly evropské sítě GSM. A s největší pravděpodobností budou mít všechny elektrické přístroje americkou zástrčku. Bez redukce se neobejdete.

Vzdálenost mezi oběma městy je podle trasy 212 až 270 mil, tedy asi 340 až 440 kilometrů. Tuto vzdálenost lze ujet bez problémů klidnou jízdou za půl dne, minimální doba od hranice jednoho města k druhému jsou necelé čtyři hodiny.

Bylo by však škoda tuto trasu jen rychle projet. Především pobřežní dálnice číslo 95 nabízí velmi pěkné scenerie pobřeží a zalesněné krajiny.

Po cestě můžete navštívit oblíbená dovolenková letoviska na poloostrově Cape Cod, který od pevniny dělí uměle vybudovaný kanál. Cape Cod je poměrně velký a dostatečně zajímavý, aby vás zaujal na delší zastávku. Krásné písečné pláže a duny, majáky na útesech a hodně studený Atlantský oceán určitě stojí za návštěvu. Ceny ubytování mimo sezonu jsou velmi příznivé, v letní sezoně naopak mohou stoupat do závratných výšin.

Pokud odbočíte z dálnice 95 na křižovatce se silnicí číslo 617, vykoukne na vás po několika kilometrech obří hotel MGM, který je součástí resortu Foxwoods. Zde místní indiánský kmen Mashantucket Pequot provozuje třetí největší kasino na světě. Ubytování v některém z hotelů bývá mimo sezonu v týdnu docela levné (Two Trees Inn mimo sezonu již od 75 dolarů za noc). Vstup do kasina je bezplatný a jenom procházka původním kasinem Foxwoods do nového obřího kasina MGM Grand zabere určitě hodinu.

Na výherních strojích si může zahrát každý, sázky začínají na pouhém centu. Ale žádná velká zábava to není, jediné, co se vyžaduje, je neustálé mačkání tlačítka. Evropští a asijští jednoruční bandité jsou zábavnější, ale také povětšinou mnohem dražší.

Boston je, i podle všech průvodců, nejevropštějším americkým velkoměstem. Aby ne, vždyť také bylo založeno jako jedno z prvních měst na východním pobřeží USA puritánskými kolonisty už v roce 1630.

Centrum není příliš rozlehlé, jeden den na jeho zběžnou prohlídku stačí. Neměli byste minout Beacon Hill s legendární budovou State House se zlatou kupolí, dnes sídlem massachussettské vlády, a procházku po Charles Street jako vystřižené ze starého kontinentu. Milovníci umění by si neměli nechat ujít slavné Museum of Fine Arts. Zajímavá je i návštěva areálu Harvardské univerzity ve čtvrti Cambridge, nebo třeba piknik v jednom z mnoha příjemných parků, například Boston Gardens.

Milovníci historie si přijdou na své například u první americké válečné lodi, jejíž prohlídka je bezplatná. A hlavně doplněná pravým americkým výkladem amerických námořníků a námořnic. Toho, kdo si z dějepisu již nepamatuje na Bostonské pití čaje (1773), pak může zaujmout návštěva originální restaurace Cheers, kde vznikl kdysi oblíbený seriál známý pamětníkům i z tuzemských televizních obrazovek.

Popisovat návštěvu New Yorku by vydalo na samostatný článek. Ale v případě našeho týdenního výletu budou muset na prohlídku Manhattanu stačit dva dny. Za ty lze navštívit pěšky všechna významná místa, ale bude to taková prohlídka z rychlíku.

Návštěvníkům s autem můžeme jenom doporučit okružní jízdu z Jersey City na Staten Island, dále na Brooklyn, Manhattan a podle potřeby dál z města. Mohutné mosty včetně Brooklynského suchozemce nadchnou a pohled na noční Manhattan ze všech stran je neopakovatelný. A to vše za 9 dolarů mýtného.

Milovníkům nakupování můžeme doporučit vedle populárních a snadno dostupných obchodů na Manhattanu obrovské outletové centrum Jersey Gardens nedaleko letiště Newark v New Jersey. Z centra Manhattanu dostupné veřejnou dopravou. Atraktivní ceny oblečení pak nabízí i outletové městečko na křižovatce silnice 81 s pobřežní dálnicí číslo 95, zhruba 160 kilometrů od New Yorku.