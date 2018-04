Týden sportu zdarma v Praze: užijte si Vánoce aktivně

Vyčistit hlavu, jíst a nepřibírat, vyzkoušet nové sporty a navíc zadarmo – to už jsou čtyři pádné důvody, proč sváteční dny vyplnit pohybem. Od prvního svátku vánočního do Silvestra můžete v Praze přebíhat z bazénu na squash, ze squashe na brusle, z bruslí na spinning a odsud k mnoha dalším aktivitám.

Týden sportu zdarma je tradiční akcí pražského kalendáře. Již sedmým rokem se koná v rámci projektu Praha sportovní, jehož cílem je podpora aktivního pohybu v metropoli.

Zúčastněná sportoviště vám během sedmi dnů nabídnou vstupy zdarma na vybrané aktivity. Vyplatí se ale sledovat webové stránky projektu Praha sportovní, kde se dozvíte bližší informace. Většina sportovišť si totiž v týdnu od 25. prosince do Silvestra kromě aktivit vyhraní pouze několik dní, kdy si budete moci dát do těla zdarma. Pokud si vyberete oblíbený sport nebo aktivitu, zkontrolujte také, zda není třeba se telefonicky či online rezervovat.

Zde jsou sportoviště řazená podle druhu aktivity

www.prahasportovni.cz/tyden-sportu.

Za vodou do Podolí, brusle vezměte na Slavii

Do celé akce se zapojí desítky pražských sportovišť, oblíbený sport si tedy vybere určitě každý. Točíte-li rádi šlapkami stacionárního kola, vydejte se do Spinning Arény v Myslíkově ulici, která nabídne lekce spinningu a dalších sportů zdarma. Aquapark Aquadream Barrandov či bazén Podolí zase potěší milovníky vody a plavání. V kterých dnech se budete moci zdarma smočit, se dozvíte na webových stránkách Týdne sportu zdarma.

Týden sportu zdarma vám nabídne třeba relaxaci ve vířivkách barrandovského aquaparku

Pokud v zimě preferujete pohyb tomuto období více odpovídající, vydejte se třeba na stadion hokejové Slavie či na zimní stadion Nikolajka. Oba nabídnou možnosti využít jejich kluziště zdarma. Beachvolejbal je naopak připraven pro ty, kteří raději než sníh vychutnávají letní slunce. Odbíjenou na písku si můžete zahrát zdarma například v Beachklubu Ládví.

Za lezením v zimě sice do přírody nevyrazíte, v Praze ale můžete. V rámci Týdne sportu zdarma vyrazte třeba do lezeckého centra Tendon Smíchoff, kde určitě potrápíte tělo hledáním těch správných úchopů na boulderingové stěně. A pokud rádi spojujete sport se zvířátky, svezte se na koni v jezdeckém klubu Cholupice. I ten se totiž do letošního ročníku aktivně zapojí.