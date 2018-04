Týden módy v Praze láká na noční nákupy a mladé talenty

Můžete se těšit na stálice české a slovenské módní scény, ale i na nové tváře.

Mercedes-Benz Prague Fashion Week je pořádán již od roku 2010. Tato obchodní, kulturní a společenská událost se koná po vzoru světových fashion weeků. Na přehlídkových molech představí své kolekce na sezonu jaro/léto 2017 špička české módní scény. Premiérově se představí i nastupující generace tvůrců a nové módní hvězdy. A jestli i vy patříte mezi módní nadšence, určitě na této akci nesmíte chybět.

Letošní ročník Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku se uskuteční od 1. do 7. září v Praze. Během týdne bude pro návštěvníky připraven bohatý program plný módních přehlídek, večírků, showroomů a nákupních akcí. Lísky na přehlídky jsou k dostání od 1 500 Kč.

Nicméně pro opravdové milovníky módy jsou v distribuci i VIP lísky v ceně 10 000 Kč. Jednou z výhod takového lístku je i zajištěné místo v 1. řadě na všechny přehlídky po celý týden. Máte tak jedinečnou možnost shlédnout nejnovější módní kolekce z přední řady, ale třeba také potkat mnoho slavných tváří, kterými se to na přehlídkách jen hemží.

Večerní oslava módy a nakupování

Klára Vytisková vystoupí v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku na akci Pařížská Harpe

Letošní novinkou je „večerní oslava módy a nakupování“ v Pařížské ulici. V pátek 2. září od 18:00 do 22:00 se můžete vydat do „nejdražší“ ulice v Praze v rámci akce „Pařížská Harper’s Bazaar Shopping Night“. Navštívíte více než 30 obchodů a butiků, které budou mít pro návštěvníky připraven vlastní program. Můžete se tak těšit na představení novinek podzimní kolekce nebo na welcome drink. Na piazzetě před hotelem InterContinental bude umístěná hudební produkce, na které se představí Klára Vytisková v hudební dvojici DJ Anche & KLARA.

Módní kolekce z blízka

Mercedes-Benz Prague Fashion Week proběhne ve dnech od 1. do 7. září.

Pokud se na módní přehlídky nedostanete, nemusíte zoufat. Všechny nové kolekce, které se během týdne představí na přehlídkách, budete mít možnost si v úterý 7. září od 13 do 19 hodin prohlédnout. V The Chemistry Gallery v pražských Holešovicích se otevře „Re-see Showroom supported by Nespresso“, showroom všech návrhářů a značek.

Pro návštěvníky budou přichystány další doprovodné aktivity související s módou. Můžete navštívit módně-právní konferenci, zúčastnit se víkendu udržitelné módy, vernisáží apod.