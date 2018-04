Ty poletíš, ty ne. Pokrytectví, nebo rasismus v letadlech US Airways?

Dvacetiletý Deshon Marman, student a člen fotbalového týmu z Univerzity Nové Mexiko, skončil před několika dny ve vazbě v kalifornském San Mateu. Policie ho vyvedla v poutech přímo z letadla, které mělo zanedlouho odstartovat ze San Francisca do Alberqurque v Novém Mexiku.

Jedna z letušek si totiž stěžovala na to, že má natolik svěšené kalhoty, že je mu vidět spodní prádlo. Stevard se nejprve snažil mladíkovi domluvit, aby si kalhoty povytáhl. Ten ale slušně odmítl s tím, že je normálně oblečený podle svého oblíbeného street stylu a že v tom nevidí žádný problém. Po 15minutové výměně názorů, které se účastnil i pilot, nakonec Deshona Marmana vyvedla z letadla policie. Nyní mu hrozí obvinění za kladení odporu při zatýkání a ublížení na těle, protože při odvodu do cely prý uhodil policistu.

Deshon Marman se hájí tím, že byl oblečený podle módního stylu, který je v USA běžný a že si není vědomý, že by tím někoho urážel. Navíc prý byl rozrušený, protože letěl domů z pohřbu svého zavražděného kamaráda, se kterým závodně hrál na střední škole fotbal.

Dvacetiletý student Deshon Marman je hvězdou amerického fotbalového týmu Univerzity nové Mexiko

Muž v dámském spodním prádle letět může, nikoho neuráží

Ve světle této události je s podivem, že nikomu nevadilo extravagantní odění jednoho z pasažérů, který letěl 9. června s US Airways z Fort Lauderdale na Floridě do Phoenixu v Arizoně.

Poloobnaženého staršího muže, oděného do modrého spodního prádla a černých krajkových punčoch, vyfotila na svůj mobil cestující Jill Tarlowová. "Kdybych si ho nevyfotila, nikdo by mi to nevěřil," vypověděla 40letá žena pro list San Francisco Chronicle.

Ty poletíš, ty ne...

Letecká společnost US Airways má nyní americké veřejnosti co vysvětlovat. Kauze se věnuje celá řada médií. Mnozí se začali ptát, podle jakých pravidel se tedy pouští do letadla. Polonahý muž v dámském prádle letět může, zatímco mladý sportovec skončil kvůli polospuštěným kalhotám ve vězení.

"Mého syna napadli ze třech důvodů: jeho oblečení, jeho barva pleti a jeho vlasy," prohlásila rozhořčená matka Deshona Marmana pro britský DailyMail.

Letecká společnost se snaží z celé události výmluvami vykroutit, spíše si ale "nabíhá na smeč." K muži v dámském spodním prádle totiž mluvčí letecké společnosti Valerie Wunderová uvedla: "Nemáme žádná pravidla, jak mají být cestující oblečeni. Samozřejmě pokud mají odkryté nebo odhalené intimní části, pak to není v pořádku...Pokud je ale neobnažují, mohou letět," hájila ve svém prohlášení rozhodnutí posádky nechat podivína nastoupit na palubu v prádle.

Celá událost jen svědčí o tom, že v US Airways se měří dvojím metrem, řekl k případu Marmanův obhájce Joe O´Sullivan, který aerolinky viní z rasové diskriminace.