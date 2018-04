Tvrzení, že v Tatrách umírají hlavně Češi, je jen mýtus

Toto nesmyslné tvrzení ochotně přebírají slovenská média už léta a z českých turistů vytvořila dokonalý mýtus. I kdyby skončili pod lavinou ve stejný den dva Poláci a tři Slováci, přesto si média vyberou jednoho Čecha, který šel náhodou kolem a lavina mu sebrala lyžařské hole.

Čeští turisté jsou nekonečným zdrojem zábavy slovenských horalů, a přitom jsou v tom celkem nevinně. Ví to i šéf Horské záchranné služby Jozef Janiga a považuje to za slovenský folklór.

Pravda je taková, že nejvíc práce přidělávají záchranářům sami Slováci a také v horách nejčastěji umírají. Jenže to je nudná, pro média nezajímavá informace.

Přitom stačí prolistovat výroční zprávu horské služby, z níž vyplývá, že kromě roku 2005, kdy na Roháčích zahynulo na Silvestra sedm Čechů pod jednou lavinou, vedou vždy smutnou statistiku s velkým náskokem Slováci, případně je střídají Poláci.

V úrazech vedou Slováci

Ještě horší pro Slováky jsou však údaje o úrazech. Podle nich mají domácí turisté na svědomí v průměru 40 procent všech záchranných akcí, Poláci jsou druzí s 18 procenty a Češi zapříčiňují 12 procent výjezdů horské služby.

Je tedy zřejmé, že domorodci mají s turistikou ve vlastních horách dost velké problémy. To je na zamyšlení a možná i na nějaký ten kurz přežití zařaditelný do školních osnov. Naštěstí to však novináři zdatně a velmi úspěšně maskují a obětní beránky si už našli. Jsou jimi nekňubové z Česka.

Tuto zpravodajskou blamáž ráda přebírají i česká média a příliš se nemýlí, když napíší, že v Česku si lidé myslí, že slovenské hory jsou pro české turisty hrobem.

Mistři v nezodpovědnosti jsou Poláci

Pokud jde o nedisciplinovanost, v ní jsou podle Jozefa Janigy mistři Poláci. Naopak Češi zase podle něj riskují víc, než je třeba, a to především skialpinisté a vůbec lidé, kteří si chtějí užít adrenalin. To potvrzuje i podrobnější rozbor statistiky, kde s nízkým počtem úrazů českých turistů kontrastuje poměrně vysoký počet úmrtí.

Kde se tedy vzal oblíbený mýtus o hynoucích českých turistech? Jedním z důvodů může být silná symbolika Vysokých Tater ve slovenské mytologii, takové hory Pepíci z Řípu nemají a tak je ani nemusí znát. Dalším důvodem je tradiční soupeření mezi Čechy a Slováky, kde fakta nejsou důležitá a každý důvod pro pořádný šťouchanec přes řeku Moravu je dobrý.

Obětními beránky se však Češi ve slovenských médiích stávají z prozaického důvodu a jako vždy jde o peníze. Kdysi to vysvětlila šéfredaktorka jednoho slovenského komerčního rozhlasu. "Rozbití Češi ve slovenských horách se prodávají nejlépe a o to jde."