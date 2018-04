Tvrdé zákony v Singapuru. Švýcara čeká za graffiti vězení i rákoska

Turisté, kteří by chtěli svoji vášeň pro graffiti realizovat v Singapuru, by si to měli řádně rozmyslet. Dvaatřicetiletý Švýcar Oliver Fricker byl v pátek odsouzen v této asijské metropoli k pěti měsícům vězení a třem ranám rákoskou za to, že 16. května pomaloval vagony tamního metra.