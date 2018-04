Tuvalu vyslalo SOS: Oteplení nás potápí

11:10 , aktualizováno 11:10

V době, kdy se v Bonnu hovoří o oteplování planety, vyslal malý pacifický národ své SOS do Austrálie a na Nový Zéland. Jeho obsah byl prostý: Hledáme si novou pevninu, kde bychom mohli žít, až naše ostrovy zaplaví vlny v důsledku globálního oteplování. Může to vypadat podivně, je to však reálný příběh. Po stovkách let pokojného života v pacifickém ráji ho bude 11 000 lidí nuceno opustit kvůli globálnímu oteplování. Souostroví se jmenuje Tuvalu. Je těžko k nalezení na mapě.