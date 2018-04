Turnov se stal klenotnicí šperků a drahokamů

Na čtyřech různých místech - v Okresním muzeu Českého ráje, v Družstvu umělecké výroby Granát a stejnojmenné galerii i v prostorách zdejší šperkařské školy jsou od počátku týdne zpřístupněny ojedinělé výstavy drahých kamenů a šperků. Celé přehlídce umění přírody a šperkařů zavládla zbrusu nová muzejní expozice nazvaná Geologie a mineralogie Českého ráje a drahé kameny světa, která nastálo zabrala přízemí muzea a právě včera byla otevřena.

"Taková expozice rozhodně není v Čechách běžná, je to úplně nové pojetí. Dalo by se tu studovat," řekl bývalý ředitel pražského Národního muzea Jiří Kouřimský. "A to se na ni dívám jako mineralog i muzejník: hezká je z obou pohledů." Nápad, že by mohla vzniknout celoturnovská čtrnáctidenní akce, jež by se odrazila od publiku nepřístupných sympozií a zasáhla veřejnost, nazrával podle pořadatele tradičních pracovních setkání šperkařů Miroslava Cogana postupně.

"Došli jsme k názoru, že pokud se chce Turnov nějak profilovat, tak to jsou právě drahé kameny a šperk, čím se odlišuje od jiných měst a městeček," vysvětlil. "Družstvo Granát také každoročně pořádá sympozia zase s jiným programem - a hlavně v jinou dobu než muzeum. Pokusil jsem se letos obě setkání časově zkoordinovat. A když městský úřad a informační centrum přišly s návrhem, aby se průběh sympozií doplnil dalším programem, byl jsem jen rád." Jak dodala zástupkyně turnovského starosty Hana Maierová, má společná akce význam jak pro účastníky obou sympozií, kteří se setkají a mohou se navzájem inspirovat, tak pro návštěvníky Turnova. Ti mohou nejen obejít výstavy, ale dokonce se i vydat s průvodcem na českorajská naleziště minerálů či sledovat brusiče drahokamů, kteří předvádějí svůj um v prvním patře muzea.

"Všechno dohromady jsme letos uspořádali na zkoušku. Když se nám to povede, to znamená, že vzbudíme zájem návštěvníků, příští rok akci určitě zopakujeme," uvedla ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová.

Muzeum nabízí návštěvníkům také expozici Sympozion 2000 - výstavu šperků, které zhotovili účastníci právě probíhajícího XII. ročníku mezinárodního sympozia. Muzejníci připravili i přehlídku prací studentů bratislavského ateliéru Kov a šperk. Ve své galerii zpřístupnilo DUV Granát výstavu, mapující vývoj zlatnictví v družstvu. "A šperkařská škola poprvé o prázdninách otevřela návštěvníkům expozici děl svých studentů," upozornil Miroslav Cogan z muzea. Výstavy doplnili pořadatelé doprovodnými akcemi: v sobotu 15. července se v atriu muzea uskuteční setkání šperkařů a brusičů, proběhne zde i burza drahokamů. Informační centrum organizuje poznávací výlety na českorajská naleziště drahých kamenů a exkurze do DUV Granát. Čtrnáct dní společných oslav kamene a šperku končí 23. červencem.